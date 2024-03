Suivez en direct la cérémonie de scellement de l'IVG dans la Constitution

QUOI DE NEUF À BESAC ? • La date est historique. Lundi 4 mars 2024, la France est devenue le premier pays au monde à inscrire l’IVG, interruption volontaire de grossesse, dans sa constitution. Les députés et sénateurs se sont réunis en Congrès à Versailles et l’ont adopté, à une majorité écrasante (780 voix pour et 72 contre). Qu’est-ce que ça change ? Nous avons posé la question à Catherine Philippe, vice-présidente et juriste du Centre d’information sur les droits des femmes du Doubs.