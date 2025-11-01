Toussaint : des cérémonies et hommages ce 1er novembre à Besançon

Cérémonies et hommages le 1er novembre
Des temps de recueillement sont prévus dans chaque cimetière le matin du 1er novembre, notamment devant les sépultures de deux anciens maires de Besançon : Jean Minjoz et Robert Schwint.
- 09h15 – Saint-Ferjeux : Monument aux morts
- 09h45 – Saint-Claude : Monument aux morts – Poilu
- 10h30 – Chaprais : hommage à Robert Schwint
- 11h00 – Champ Bruley : hommage à Jean Minjoz
La Ville rappelle que ces moments ”s’inscrivent dans une tradition d’hommage et de mémoire partagée”.
À l’approche de la Toussaint, la Ville de Besançon annonce plusieurs dispositifs pour l’entretien, l’accueil et les hommages dans ses cinq cimetières, Saint-Claude, Saint-Ferjeux, Velotte, Champ Brulley et Chaprais; qui comptent 26.500 emplacements, recensés en 2024.