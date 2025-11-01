Toussaint : des cérémonies et hommages ce 1er novembre à Besançon

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

La Ville de Besançon annonce que plusieurs hommages se tiendront dans quatre de ses cimetières, Saint-Claude, Saint-Ferjeux, Champ Brulley et Chaprais ce 1er novembre 2025.

Cérémonies et hommages le 1er novembre

Des temps de recueillement sont prévus dans chaque cimetière le matin du 1er novembre, notamment devant les sépultures de deux anciens maires de Besançon : Jean Minjoz et Robert Schwint.

09h15 – Saint-Ferjeux : Monument aux morts

09h45 – Saint-Claude : Monument aux morts – Poilu

10h30 – Chaprais : hommage à Robert Schwint

11h00 – Champ Bruley : hommage à Jean Minjoz

La Ville rappelle que ces moments ”s’inscrivent dans une tradition d’hommage et de mémoire partagée”.