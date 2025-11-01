Samedi 1 Novembre 2025
Besançon
Vie locale

Toussaint : des cérémonies et hommages ce 1er novembre à Besançon

Publié le 01/11/2025 - 08:00
Mis à jour le 29/10/2025 - 10:40

La Ville de Besançon annonce que plusieurs hommages se tiendront dans quatre de ses cimetières, Saint-Claude, Saint-Ferjeux, Champ Brulley et Chaprais ce 1er novembre 2025.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Cérémonies et hommages le 1er novembre

Des temps de recueillement sont prévus dans chaque cimetière le matin du 1er novembre, notamment devant les sépultures de deux anciens maires de Besançon : Jean Minjoz et Robert Schwint.

  • 09h15 – Saint-Ferjeux : Monument aux morts
  • 09h45 – Saint-Claude : Monument aux morts – Poilu
  • 10h30 – Chaprais : hommage à Robert Schwint
  • 11h00 – Champ Bruley : hommage à Jean Minjoz

La Ville rappelle que ces moments ”s’inscrivent dans une tradition d’hommage et de mémoire partagée”.

Toussaint 2025 : comment la Ville de Besançon est-mobilisée dans ses cinq cimetières ?

À l’approche de la Toussaint, la Ville de Besançon annonce plusieurs dispositifs pour l’entretien, l’accueil et les hommages dans ses cinq cimetières, Saint-Claude, Saint-Ferjeux, Velotte, Champ Brulley et Chaprais; qui comptent 26.500 emplacements, recensés en 2024.

