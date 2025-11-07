Travaux quai de Strasbourg à Besançon : la circulation impactée jusqu’à la fin novembre

Grand Besançon Métropole entreprend des travaux de réfection des trottoirs quai de Strasbourg, dans sa partie comprise entre la rue Champrond et le pont Battant. Ces travaux se dérouleront jusqu’au 30 novembre en journée (de 7h30 à 17h00) et impacteront la circulation.

"Ces travaux constituent la première action du plan piétons qui vise à développer la pratique de la marche sur le territoire. Grand Besançon Métropole, en concertation avec les habitants, a dressé un état des lieux et établi les aménagements prioritaires répondant au mieux aux besoins exprimés. L’objectif de cet état des lieux est de créer un réseau piéton confortable et continu", explique Grand Besançon Métropole.

Un accès uniquement pour les riverains

La circulation sera interdite sauf pour les riverains du quai de Strasbourg et des déviations seront mises en place pour les autres habitants du quartier. De plus, le stationnement sera interdit dans toute la section concernée. En cas de contraintes techniques ou de mauvaises conditions météorologiques, le chantier pourrait être reporté ou les modalités de réalisation des travaux adaptées.

D’autres aménagements seront réalisés pour résorber certains "points noirs", où des difficultés particulières sont rencontrées par les piétons : carrefours complexes, traversées difficiles, trottoirs

dégradés ou étroits…

Plan des déviations Travaux quai de Strasbourg