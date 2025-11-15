Samedi 15 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Velesmes-Essarts
Faits Divers

Trois blessés dans un accident de la route à Velesmes-Essarts

Publié le 15/11/2025 - 08:53
Mis à jour le 15/11/2025 - 08:52

Trois hommes ont été blessés dans un accident de la circulation sur la route départementale 106 à Velesmes-Essarts le vendredi 14 novembre 2025. 

© Élodie R.
© Élodie R.

Peu avant 18h, les sapeurs-pompiers du Doubs ont été sollicités pour un accident de la circulation entre deux véhicules de tourisme. 

A l’arrivée des secours sur les lieux, l’un des deux véhicules impliqués dans l’accident commençait à prendre feu. L’incendie a rapidement pu être maîtrisé par les sapeurs-pompiers au moyen d’une lance. 

D’après les secours, l’accident a fait trois blessés légers, des hommes de 19, 26 et 36 ans. Tous ont été évacués aux urgences de l’hôpital Minjoz à Besançon. L’accident a entraîné une forte perturbation de la circulation. 

accident de la route blessés incendie pompiers

Publié le 15 novembre à 08h53 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Besançon
Faits Divers

Appel à témoins : une urne funéraire volée au cimetière des Chaprais à Besançon ?

Un appel à l’aide a été lancé sur les réseaux sociaux le 9 novembre dernier après la disparition d’une urne funéraire au cimetière des Chaprais, à Besançon. L’objet, contenant les cendres d’une défunte, aurait disparu entre mi-septembre et ce début de mois de novembre 2025.

cendres cimetière décès urne urne funéraire vol
Publié le 13 novembre à 10h00 par Alexane

L’Intermarché Chateaufarine fait peau neuve !

L'enseigne Balaboosté débarque à la Galerie Chateaufarine à Besançon
Offre d'emploi

La fête du réemploi et de la réparation revient le 23 novembre à Lantenne-Vertière

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Drôlement Bien 2026 : Besançon décuple les rires !
Offre d'emploi
publi info 4

Quoi de 9 à la Maison laGrange ?

En images - Carton plein au gala de boxe anglaise organisé par le Local Boxe Club 
Infos Pratiques

Refuge des Cimes : un jeune fleuriste mise sur l’originalité et le local à Besançon
Jeu-concours

Gagnez deux cadeaux high-tech avec la boutique e.noveo Besancon !

L’entreprise bisontine Cisteo Médical rachetée par le groupe Agôn Electronics

Sondage

 10.44
couvert
le 15/11 à 09h00
Vent
1.39 m/s
Pression
1010 hPa
Humidité
94 %
 