Trois blessés dans un accident de la route à Velesmes-Essarts

Trois hommes ont été blessés dans un accident de la circulation sur la route départementale 106 à Velesmes-Essarts le vendredi 14 novembre 2025.

Peu avant 18h, les sapeurs-pompiers du Doubs ont été sollicités pour un accident de la circulation entre deux véhicules de tourisme.

A l’arrivée des secours sur les lieux, l’un des deux véhicules impliqués dans l’accident commençait à prendre feu. L’incendie a rapidement pu être maîtrisé par les sapeurs-pompiers au moyen d’une lance.

D’après les secours, l’accident a fait trois blessés légers, des hommes de 19, 26 et 36 ans. Tous ont été évacués aux urgences de l’hôpital Minjoz à Besançon. L’accident a entraîné une forte perturbation de la circulation.