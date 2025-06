Trois blessés, dont un grave, dans un accident de la route à Morre

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus peu après minuit et demi à l’intersection D104 et RN57. À leur arrivée sur les lieux, le conducteur du premier véhicule, légèrement blessé et âgé de 22 ans, était lui-même sorti de sa voiture.

Dans le second, un couple composé d’un homme de 64 ans et une femme de 63 ans attendait encore dans leur voiture. L’homme était légèrement blessé tandis que la femme, dans un état plus grave, a été prise en charge par le SMUR. Après avoir été extraite du véhicule par les pompiers au moyen d’engins de désincarcération, elle a pu être conduite au CHU de Besançon tout comme les deux autres victimes.

Sur place, la gendarmerie a effectué les premières constatations.