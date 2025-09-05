Vendredi 5 Septembre 2025
Jougne
Faits Divers

Un accident de la route fait une blessée grave à Jougne

Publié le 05/09/2025 - 08:46
Mis à jour le 05/09/2025 - 08:28

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus à Jougne sur la RN57 en direction de la frontière suisse dans la nuit du 4 septembre 2025 pour un accident de circulation à forte cinétique entre deux véhicules de tourisme. 

© Élodie R.
© Élodie R.

À l’arrivée des secours sur les lieux, aux alentours de 21h30, ceux-ci sont venus en aide à une femme de 57 ans prisonnière de son véhicule. Les sapeurs-pompiers ont eu recours à du matériel spécifique pour désincarcérer la victime. Son état ayant été jugé grave par le médecin du SMUR présent sur place, elle a été prise en charge médicalement puis transférée en discrétion du centre hospitalier de Pontarlier. 

Le conducteur de la deuxième voiture était quant à lui, sorti de son véhicule à l’arrivée des sapeurs-pompiers. Âgé de 69 ans, il a néanmoins été pris en charge et transporté aux urgences. 

La circulation a dû être interrompue dans les deux sens de circulation durant toute la durée des opérations de secours.

La gendarmerie nationale était présente sur les lieux pour tenter de définir les causes de l’accident. 

accident de la route blessé sapeurs pompiers sdis 25

Publié le 5 septembre à 08h46 par Elodie Retrouvey
Faits Divers

