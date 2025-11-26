Un artiste bisontin expose une table en granite au musée de l'homme à Paris

La table en granite, qui était présenté au musée des Beaux-Arts de Besançon, est désormais visible du 19 novembre 2025 au 25 mai 2026 au musée de l'homme à Paris dans l'exposition Momies.

"C’est Nicolas Surlapierre qui m'avait proposé de présenter cette oeuvre au musée en 2021, nous lui avions trouvé une place idéal. Cette oeuvre a été repérée et choisit par une conservatrice du musée de l'homme en visite à Besançon pour clôturer l'exposition Momies", nous explique l’artiste Jérôme Conscience.

Et d’ajouter : "Le musée des Beaux-Arts a profité du déplacement de l'œuvre à Paris pour ne pas renouveler le dépôt qui devait prendre fin en février. L'oeuvre ne reviendra pas au musée des Beaux-Arts de Besançon, et c'est bien dommage, je pensais qu'elle avait trouvée sa place", précise-t-il en indiquant qu’elle devrait être présentée au MacVal musée d'art contemporain dirigé par Nicolas Surlapierre après l’exposition "Momies".

En attendant, la table en granite "Et si on s'arrêtait de mourir" est désormais exposée au musée de l'homme jusqu’au 25 mai 2026.