Dimanche 30 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Vesoul
Culture

"Captain Lafayette, les 7 soldats du temps", un auteur vésulien signe un thriller fantastique

Publié le 30/11/2025 - 11:00
Mis à jour le 27/11/2025 - 17:43

Les Éditions de Baudelaire a publié au printemps dernier Captain Lafayette, les 7 soldats du temps, un thriller fantastique signé Fred Ferry, un auteur originaire de la Haute-Saône. Le roman plonge les lecteurs dans un univers où le voyage dans le temps et les dilemmes moraux se mêlent à une intrigue mystérieuse.

Fred Ferry © DR
© DR
1/2 - Fred Ferry © DR
2/2 - © DR

Dans ce récit, ”un homme venu d’une autre dimension apparaît sur Terre, doté de pouvoirs extraordinaires. Son objectif : réunir sept personnes nées un 11 septembre pour retourner chez lui”. Chacun des sept élus est projeté ”dans une époque opposée à leur quotidien, leur imposant une énigme à résoudre en cinq jours”. Ceux qui réussissent ont alors ”un choix : rester dans cette nouvelle vie ou revenir à leur point de départ, comme si rien ne s’était passé”.

Mais l’intrigue va bien au-delà de cette mission : ”Derrière cette mission en apparence claire, des motivations plus sombres se dessinent. L’homme d’un autre monde joue un jeu dont les règles sont floues, et ses intentions réelles pourraient être bien plus inquiétantes”. Les sept personnages devront alors ”unir leurs forces pour percer ses mystères et défier le destin qu’il leur impose”.

Conçu comme une série télévisée, le roman s’accompagne également d’un album musical de huit chansons illustrant ses chapitres enrichit l’expérience narrative et plonge le lecteur dans un univers littéraire et musical inédit.

Fred Ferry, né à Vesoul, est un passionné de science-fiction et de création. Après une carrière musicale primée dans les années 1980, il évolue dans la publicité, la radio et l’événementiel. L’adoption de son fils autiste Asperger a profondément influencé son approche artistique : il écrit alors son premier thriller fantastique en intégrant un personnage autiste dans un monde parallèle fascinant.

Quatrième de couverture

Le roman promet de captiver le lecteur dès la lecture de la quatrième de couverture : ”Imaginez, sept terriens, dont un autiste Asperger, projetés dans une boucle temporelle et obligés chacun leur tour à faire un choix radical à la suite d’épreuves programmées par un être d’une autre dimension. Ces sept soldats du temps trouveront-ils ensemble une solution d’en sortir, malgré leurs différences ? Plongez-vous dans ce monde fantastique, hors du temps et étrange, vous serez envoûté jusqu’à la dernière page.”

Infos +

Le livre est disponible via Hachette Distribution (Dilicom) pour les commandes fermes et en dépôt directement auprès des Éditions Baudelaire.

© DR

autisme livre thriller

Publié le 30 novembre à 11h00 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Culture

Vesoul
Culture

“Captain Lafayette, les 7 soldats du temps”, un auteur vésulien signe un thriller fantastique

Les Éditions de Baudelaire a publié au printemps dernier Captain Lafayette, les 7 soldats du temps, un thriller fantastique signé Fred Ferry, un auteur originaire de la Haute-Saône. Le roman plonge les lecteurs dans un univers où le voyage dans le temps et les dilemmes moraux se mêlent à une intrigue mystérieuse.

autisme livre thriller
Publié le 30 novembre à 11h00 par Alexane
Besançon
Culture Vie locale

Besançon inaugure deux nouvelles places dédiées à des figures féminines : Janine Andrade et Irène Joliot-Curie

Aline Chassagne, adjointe à la maire de Besançon en charge de la Culture, a inauguré mercredi 26 novembre 2025 deux espaces publics désormais baptisés du nom de deux femmes marquantes : la violoniste bisontine Janine Andrade et la scientifique Irène Joliot-Curie. Ces deux cérémonies, tenues à une demi-heure d’intervalle, s’inscrivent dans la démarche municipale de féminisation des noms de rues et de valorisation des figures féminines dans l’espace public.

aline chassagne femme histoire inauguration patrimoine
Publié le 30 novembre à 08h30 par Alexane
Besançon
Culture

”L’Incendie”, une premier recueil incandescent signé Sacha Constantin

Sacha Constantin, autrice bisontine, a publie l’été dernier L’Incendie, son premier recueil auto-édité. Connue sur Instagram sous le nom @sachagreen_, où elle partage depuis plusieurs années une écriture à mi-chemin entre ”exutoire et promesse”, elle présente aujourd’hui un projet poétique qui explore ce qui ”vacille, brûle, consume, éclaire et transforme”

incendie littérature recueil de poésie sacha constantin
Publié le 29 novembre à 10h30 par Alexane
Arc-et-Senans
Culture

Offenbach et Asaf Avidan rejoignent Sting et Gims au Saline Royale Live

Dix ans après le succès du concert de David Gilmoure à la Saline Royale d’Arc-et-Senans l’établissement a choisi de s’associer avec Please please pour produire un nouvel événement plein air live de grande envergure les 25 et 26 juillet prochain au sein du site classé Unesco. Les organisateurs ont annoncé ce jeudi 27 novembre 2025 en conférence de presse la venue de nouveaux artistes pour compléter la programmation. 

concert ng productions please please saline royale
Publié le 27 novembre à 18h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture

Shopping de Noël : Les cartes cadeaux de la Citadelle de Besançon

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur les cartes cadeaux de la Citadelle de Besançon.

cadeau Citadelle de Besançon idée cadeau noël lampe noël noël 2025 shopping de noël
Publié le 27 novembre à 08h00 par Macommune.info
Besançon
Culture

Le loup, le renard et la belette… Tout le bestiaire de Marie-Jo Monnet à la galerie Médicis à Besançon

Depuis plus de 20 ans, Marie-Jo Monnet dessine et sculpte les différents animaux de la Franche-Comté, sauvages ou domestiques. Après avoir été formée dans l’atelier de Jean Cardot à l’école nationale des Beaux-Arts à Paris, elle revient dans sa région et enseigne son art dans l’Éducation nationale. Son bestiaire sera exposée à la Galerie Médicis à Besançon à partir du 29 novembre 2025.

exposition
Publié le 25 novembre à 15h49 par Macommune.info
Besançon
Culture

Shopping de Noël : une carte d’abonnement des musées d’Arts & du Temps à Besançon

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur la carte d'abonnement des musées d'Arts et du Temps à Besançon.

cadeau idée cadeau noël maison natale de victor hugo musée des beaux-arts musée du temps noël noël 2025 shopping de noël
Publié le 25 novembre à 08h00 par Macommune.info
Franche-Comté
Culture Economie Politique

No Logo Festival annulé en 2026 : “un projet culturel sacrifié sur l’autel de la politique”

Le festival No Logo ne se tiendra finalement pas à Ornans en 2026. L’équipe organisatrice a annoncé dans un communiqué du 18 novembre 2025 la nouvelle dans un communiqué évoquant "une décision subie, incompréhensible et lourde de conséquences" qui met fin à "des mois d’un travail rigoureux, de discussions et de concertation".

agriculture annulation festival no logo musique reggae
Publié le 19 novembre à 09h25 par Alexane

Et si votre plus beau cadeau, c’était un moment bien-être à Salins-les-Bains ?

Shopping de Noël : une carte d’abonnement des musées d’Arts & du Temps à Besançon
Offre d'emploi

Black Friday ? Non, Black week et plus, avec Intermarché Chateaufarine

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !
Offre d'emploi
publi info 4

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un officier expert cybersécurité
Shopping de Noel

Shopping de Noël : une lampe Fermob chez Artémis à Besançon
Jeu-concours

Jeu-concours spectacle de Samuel Bambi au festival Drôlement Bien : découvrez les résultats

Shopping de Noël : le sac kraft "Joyeuses Fêtes" des Biscuits Mistral

Sondage

 6.71
légère pluie
le 30/11 à 12h00
Vent
3.64 m/s
Pression
1015 hPa
Humidité
95 %
 