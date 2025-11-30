“Captain Lafayette, les 7 soldats du temps”, un auteur vésulien signe un thriller fantastique

Les Éditions de Baudelaire a publié au printemps dernier Captain Lafayette, les 7 soldats du temps, un thriller fantastique signé Fred Ferry, un auteur originaire de la Haute-Saône. Le roman plonge les lecteurs dans un univers où le voyage dans le temps et les dilemmes moraux se mêlent à une intrigue mystérieuse.

Dans ce récit, ”un homme venu d’une autre dimension apparaît sur Terre, doté de pouvoirs extraordinaires. Son objectif : réunir sept personnes nées un 11 septembre pour retourner chez lui”. Chacun des sept élus est projeté ”dans une époque opposée à leur quotidien, leur imposant une énigme à résoudre en cinq jours”. Ceux qui réussissent ont alors ”un choix : rester dans cette nouvelle vie ou revenir à leur point de départ, comme si rien ne s’était passé”.

Mais l’intrigue va bien au-delà de cette mission : ”Derrière cette mission en apparence claire, des motivations plus sombres se dessinent. L’homme d’un autre monde joue un jeu dont les règles sont floues, et ses intentions réelles pourraient être bien plus inquiétantes”. Les sept personnages devront alors ”unir leurs forces pour percer ses mystères et défier le destin qu’il leur impose”.

Conçu comme une série télévisée, le roman s’accompagne également d’un album musical de huit chansons illustrant ses chapitres enrichit l’expérience narrative et plonge le lecteur dans un univers littéraire et musical inédit.

Fred Ferry, né à Vesoul, est un passionné de science-fiction et de création. Après une carrière musicale primée dans les années 1980, il évolue dans la publicité, la radio et l’événementiel. L’adoption de son fils autiste Asperger a profondément influencé son approche artistique : il écrit alors son premier thriller fantastique en intégrant un personnage autiste dans un monde parallèle fascinant.

Quatrième de couverture

Le roman promet de captiver le lecteur dès la lecture de la quatrième de couverture : ”Imaginez, sept terriens, dont un autiste Asperger, projetés dans une boucle temporelle et obligés chacun leur tour à faire un choix radical à la suite d’épreuves programmées par un être d’une autre dimension. Ces sept soldats du temps trouveront-ils ensemble une solution d’en sortir, malgré leurs différences ? Plongez-vous dans ce monde fantastique, hors du temps et étrange, vous serez envoûté jusqu’à la dernière page.”

Infos +

Le livre est disponible via Hachette Distribution (Dilicom) pour les commandes fermes et en dépôt directement auprès des Éditions Baudelaire.