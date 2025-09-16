Mardi 16 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Lure
Faits Divers Société

Un Burger King fermé par le préfet de la Haute-Saône après un contrôle sanitaire

Publié le 16/09/2025 - 15:34
Mis à jour le 16/09/2025 - 15:08

La préfecture de la Haute-Saône a annoncé ce mardi 16 septembre 2025 la fermeture administrative du fast-food Burger King de Lure après un contrôle sanitaire réalisé lundi dernier à la suite de plusieurs cas d’intoxication alimentaires. 

© Damien Poirier
© Damien Poirier

Le service de la protection sanitaire des consommateurs de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) a procédé ce lundi à un contrôle sanitaire du Burger King, situé à Lure. La préfecture précise que "cette inspection a été diligentée à la suite de la déclaration de plusieurs cas d’intoxication alimentaire chez des convives".

Lors du contrôle, les inspecteurs ont constaté plusieurs manquements graves tels que :

  • absence d’hygiène des locaux, des équipements et des enceintes réfrigérées ;
  • odeurs nauséabondes dans les locaux de préparation ;
  • incapacité du personnel à assurer la salubrité des denrées alimentaires proposées aux consommateurs.

Au regard de ces faits graves, susceptibles de présenter un risque pour la santé des consommateurs, le préfet de la Haute-Saône, Serge Jacob, sur proposition du directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, a prononcé un arrêté visant à fermer le restaurant. 

La préfecture mentionne que la réouverture de l’établissement ne pourra intervenir "qu’à l’issue de la vérification par les inspecteurs de la DDETSPP de la mise en œuvre de toutes les mesures correctives imposées à la suite de ce contrôle".

burger king contrôle sanitaire fermeture administrative hygiène préfet de haute saône

Publié le 16 septembre à 15h34 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Besançon
Faits Divers Société

Qui est le colonel Elodie Montet, commandant le groupement de gendarmerie du Doubs ?

Le lundi 15 septembre, à 16h30 au château de Vaire, le colonel Élodie Montet prendra officiellement le commandement du groupement de gendarmerie départementale du Doubs. Elle dirigera 600 gendarmes et pourra compter sur l’appui de 400 réservistes pour couvrir 567 communes du département. Rencontre.

colonel commandement criminalité elodie montet gendarmerie sécurité trafic de drogue
Publié le 12 septembre à 18h00 par Alexane

WEMA, nouveau nom de l’expertise comptable, du conseil et de l’audit

L’emploi au cœur des priorités : la 4e édition de Cap vers l’Emploi ouvre ses portes le 18 septembre à Besançon
Offre d'emploi

Nouvelles offres shopping à la Galerie Chateaufarine !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions
Offre d'emploi
publi info 4

Portes ouvertes du SYBERT : visiter, comprendre… et agir !

Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un chef de groupe mécanicien armement
Infos Pratiques

La Rochère fête ses 550 ans avec un verre signé matali crasset
Jeu-concours

JEU CONCOURS Livres dans la Boucle 2025 / Jeu n°5

Risotto au Mont d'Or AOP et à la truffe

Sondage

 18.21
couvert
le 16/09 à 15h00
Vent
3.61 m/s
Pression
1025 hPa
Humidité
61 %
 