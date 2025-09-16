Un Burger King fermé par le préfet de la Haute-Saône après un contrôle sanitaire

La préfecture de la Haute-Saône a annoncé ce mardi 16 septembre 2025 la fermeture administrative du fast-food Burger King de Lure après un contrôle sanitaire réalisé lundi dernier à la suite de plusieurs cas d’intoxication alimentaires.

Le service de la protection sanitaire des consommateurs de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) a procédé ce lundi à un contrôle sanitaire du Burger King, situé à Lure. La préfecture précise que "cette inspection a été diligentée à la suite de la déclaration de plusieurs cas d’intoxication alimentaire chez des convives".

Lors du contrôle, les inspecteurs ont constaté plusieurs manquements graves tels que :

absence d’hygiène des locaux, des équipements et des enceintes réfrigérées ;

odeurs nauséabondes dans les locaux de préparation ;

incapacité du personnel à assurer la salubrité des denrées alimentaires proposées aux consommateurs.

Au regard de ces faits graves, susceptibles de présenter un risque pour la santé des consommateurs, le préfet de la Haute-Saône, Serge Jacob, sur proposition du directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, a prononcé un arrêté visant à fermer le restaurant.

La préfecture mentionne que la réouverture de l’établissement ne pourra intervenir "qu’à l’issue de la vérification par les inspecteurs de la DDETSPP de la mise en œuvre de toutes les mesures correctives imposées à la suite de ce contrôle".