Un clip musical inédit alerte sur l’urgence d’agir pour le grand âge en Franche-Comté

Diffusé à partir du 6 octobre, à l’occasion de la Journée nationale des aidants et de la Semaine bleue, un clip musical inédit réalisé par des professionnels du secteur du grand âge appelle à une mobilisation collective autour des enjeux du vieillissement. À l’origine de cette initiative originale, la Confédération de gérontologie du Territoire de Belfort.

Conçu et interprété par les professionnels eux-mêmes, le clip a pour ambition de "sensibiliser l’ensemble de la société à l’urgence d’une mobilisation des pouvoirs publics, au renforcement des moyens et à la valorisation des métiers de l’accompagnement des personnes âgées, en établissement comme à domicile".

À travers un texte écrit par ceux qui accompagnent au quotidien les seniors et une musique originale, l’œuvre met en avant "les liens humains essentiels entre les personnes âgées et les équipes qui les accompagnent", en rappelant que ces relations sont "au cœur du bien-être et de la vie quotidienne". Malgré des conditions parfois difficiles, le clip illustre "l’énergie collective et positive" des acteurs du secteur et montre que les métiers du Grand Âge peuvent être sources d’épanouissement et de sens.

Trois objectifs clairs

Ce projet s’articule autour de trois axes :

Valoriser les métiers du grand âge : inciter à rejoindre ces professions, qu’elles s’exercent à domicile ou en EHPAD. D’ici 2030, le secteur prévoit la création de 200 000 postes supplémentaires.

Sensibiliser le grand public : rappeler que "le Grand Âge nous concerne tous" et encourager une mobilisation citoyenne et professionnelle.

Encourager les réformes : attirer l’attention des médias et des pouvoirs publics afin de "stimuler les réformes structurelles indispensables et sécuriser les financements publics".

Le Grand Âge : un défi démographique majeur

Les données démographiques confirment l’urgence d’agir. Selon l’Insee, le nombre de personnes âgées de 75 à 84 ans augmentera de près de 2 millions d’ici 2030, passant de 4,1 à 6,1 millions, soit une hausse de 49 %. À cette date, les 65 ans et plus représenteront environ 24 % de la population, dépassant pour la première fois la proportion des moins de 20 ans (22 %). En 2050, près d’un tiers des Français auront plus de 60 ans, dont environ 4 millions en perte d’autonomie, contre 2,5 millions en 2015.

Cette évolution pose des enjeux considérables : isolement, bien-vieillir, qualité de vie, mais aussi besoins accrus en soins, accompagnement et solidarité intergénérationnelle.

Un secteur en tension : investir dans l’humain

Le clip met aussi en lumière une réalité préoccupante : la pénurie de personnel dans le secteur du Grand Âge. Auxiliaires de vie, aides-soignants, infirmiers, psychologues, animateurs — les besoins dépassent largement les effectifs disponibles.

Les conditions de travail, souvent difficiles, et le manque de reconnaissance freinent les vocations. Pour la Confédération, "il est urgent d’investir dans la formation, l’amélioration des conditions de travail et la valorisation des carrières", afin d’assurer "une prise en charge de qualité et durable".

Une initiative collective et locale

Ce projet artistique et solidaire réunit plusieurs structures du Territoire de Belfort :

Aide et soins à domicile Amaelles

Aide et soins à domicile Via’Dom

Pôle Gérontologique Claude Pompidou

Résidence La Maison Blanche – Fondation Arc-en-ciel

Résidence La Miotte – Mutualité Française Comtoise

Résidence Saint Joseph – Fondation de la Maison du Diaconat

Ces établissements témoignent de la créativité, de la vitalité et de l’humanité des équipes locales, désireuses de changer le regard sur le vieillissement et sur leurs métiers.

Infos +

Basée au Centre Atria, 1 rue de l’Espérance à Belfort, la Confédération de gérontologie du Territoire de Belfort est une association régionale qui accompagne les structures publiques et privées œuvrant pour les plus de 60 ans.

Ses missions principales sont de former les acteurs du secteur, d’animer des projets locaux en lien avec les EHPAD et les services d’aide à domicile, et de promouvoir une culture commune du bien-vieillir.