Besançon
Culture

Un "Grand théâtre éphémère" s'installe à Planoise

Publié le 03/10/2025 - 17:09
Mis à jour le 03/10/2025 - 15:14

Du 2 octobre au 10 novembre 2025, les Rois Vagabonds installent leur chapiteau pour leur spectacle Concerto pour deux clowns, rue de Cologne à Besançon. La Ville de Besançon y propose en parallèle une programmation "off" élaborée en lien avec les acteurs du quartier, sous la coordination de la Maison de quartier, appelé le "Grand Théâtre Éphémère". 

© Ville de Besançon
© HolgersFotografie/ Pixabay
1/2 - © Ville de Besançon
2/2 - © HolgersFotografie/ Pixabay

Durant plus d'un mois, ce lieu accueillera des ateliers artistiques, spectacles pour enfants et familles, concerts, rencontres interculturelles, actions de sensibilisation, temps conviviaux... 

De la sophrologie au yoga du rire, des ateliers graff ou sérigraphie aux spectacles jeune public, en passant par des actions dans le cadre d'Octobre rose, le Gala du Club Pugilistique Bisontin, les concerts de gospel ou la Fiesta Latina, le "Grand Théâtre Éphémère" proposera chaque semaine "une diversité de rendez-vous accessibles à toutes et à tous" précise la Ville de Besançon dans son communiqué. 

Installé au cœur du quartier de Planoise, il constituera "un espace de rassemblement culturel, associatif et festif, ouvert à l'ensemble des habitants" conclut la Ville.

Le programme complet de l’événement est à retrouver en ligne.

ateliers concerts spectacles théâtre

Publié le 3 octobre à 17h09 par Elodie Retrouvey
