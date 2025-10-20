Un hiver de découvertes avec le nouveau programme de visites guidées de l'Office de tourisme du Grand Besançon

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

L’Office de tourisme et des congrès du Grand Besançon Métropole dévoile ce lundi 20 octobre son nouveau programme de visites guidées hivernal, invitant habitants et visiteurs à redécouvrir la capitale comtoise sous un autre jour.

De novembre à avril, ce programme offre l’occasion d’explorer Besançon et ses environs à travers leurs "secrets et trésors les plus cachés, mais aussi les plus évidents, que vous n’avez peut-être jamais remarqués !", nous précise-t-il dans un communiqué.

Cette nouvelle saison s’annonce riche en expériences inédites. Comme l’indique l’Office de Tourisme :

Exploration à la lampe torche : m unis d’une lampe torche, les participants sont invités à redécouvrir les façades bisontines : "Chaque détail, chaque motif prend vie dans la pénombre, révélant l’ingéniosité des bâtisseurs."

Vin et dégustations : u ne immersion dans le passé viticole de Besançon est proposée, se concluant par une dégustation de vins au Cercle des Arômes.

Besançon-Les-Bains : c ette visite fait revivre l’âge d’or des cures thermales bisontines et transporte les visiteurs à une époque "où le bien-être rythmait la vie", sans oublier "le détour par le casino JOA".

Balade architecturale : e ntre "bâtiments visionnaires, créations audacieuses et grands projets du siècle dernier", cette promenade met en lumière le visage moderne et souvent méconnu de Besançon.

Des escapades autour de Besançon

Le programme s’étend également au-delà du centre-ville, avec des visites dans les communes voisines :

Le Marais de Saône : une exploration "entre roselières, canaux, et prairies humides", à la rencontre de la faune et de la flore locales.

Les bornes royales de Devecey : un parcours à la découverte de ces "témoins silencieux d’un royaume passé".

Le Fort de Pugey : site militaire perché au sommet de la crête de Pugey, où les visiteurs pourront parcourir galeries, casemates et points de vue imprenables sur la vallée.

Avanne-Aveney : un voyage "de l’Antiquité à l’époque moderne" pour mieux connaître un patrimoine souvent méconnu.

La Basilique Saint-Ferjeux : une visite de l’édifice au style roman-byzantin rendant hommage aux saints Ferréol et Ferjeux, avec la possibilité de pénétrer dans la crypte et admirer les reliques.

Au fil des mois, ces visites sont autant d’occasions de (re)découvrir Besançon, "cité d’art et d’histoire nichée dans un écrin de verdure". Ce programme hivernal s’adresse à tous : amateurs d’histoire, curieux de patrimoine ou simples flâneurs désireux d’observer la ville autrement.