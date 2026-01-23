Vendredi 23 Janvier 2026
Alerte Témoin
La Cluse-et-Mijoux
Faits Divers

Un homme blessé dans un accident après plusieurs tonneaux à La Cluse-et-Mijoux

Publié le 23/01/2026 - 10:42
Mis à jour le 23/01/2026 - 10:04

Dans la nuit du 22 janvier 2026, les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus pour un accident de la circulation sur la RN57 à La Cluse-et-Mijoux.

© Élodie R.
© Élodie R.

D’après les secours, l’accident impliquant un seul véhicule s’est produit vers 22h au lieu-dit La Gauffre. 

Toujours selon les pompiers, l’accident a présenté "une forte cinétique" et la voiture a réalisé plusieurs tonneaux. 

Le conducteur a été pris en charge par les secours. Après un bilan médical, il apparaissait qu’il ne présentait que quelques blessures légères. La victime a été transportée en direction du centre hospitalier de Pontarlier. 

La gendarmerie était présente sur les lieux pour effectuer les constatations d’usage. 

Publié le 23 janvier à 10h42 par Elodie Retrouvey
