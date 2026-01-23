Un homme blessé dans un accident après plusieurs tonneaux à La Cluse-et-Mijoux

D’après les secours, l’accident impliquant un seul véhicule s’est produit vers 22h au lieu-dit La Gauffre.
Toujours selon les pompiers, l’accident a présenté "une forte cinétique" et la voiture a réalisé plusieurs tonneaux.
Le conducteur a été pris en charge par les secours. Après un bilan médical, il apparaissait qu’il ne présentait que quelques blessures légères. La victime a été transportée en direction du centre hospitalier de Pontarlier.
La gendarmerie était présente sur les lieux pour effectuer les constatations d’usage.