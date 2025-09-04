Un homme interpellé pour vol de trottinette et d'autres délits à Besançon

Une patrouille spécialisée de terrain de la police nationale est intervenue mardi 2 septembre 2025, entre 17h40 et 18h50, à Besançon, 2 place du Maréchal Leclerc, à la suite du vol d’une trottinette électrique commis devant l’enseigne Action.

L’exploitation des images de vidéosurveillance a permis d’identifier l’auteur présumé, déjà connu des services de police. Reconnu par une patrouille du groupe de sécurité de proximité (GSP), l’homme de 45 ans a été interpellé et placé en garde à vue.

Lors de son audition, il a reconnu avoir volé la trottinette avant de la revendre immédiatement pour 50 euros à un inconnu dans la rue. Il a également admis sa responsabilité dans plusieurs faits distincts : des dégradations commises sur une porte de l’université de Franche-Comté en mars 2025, trois vols à l’étalage portant sur des bouteilles d’alcool, commis les 2 et 3 avril ainsi que le 5 mai 2025 au Super U de l’Amitié.

À l’issue de sa garde à vue, le 3 septembre, l’homme a été présenté devant le tribunal judiciaire de Besançon. Il a été condamné à 10 mois de prison avec aménagement de peine, assortis d’une interdiction de paraître dans le Super U de l’Amitié pendant six mois ainsi que d’une interdiction de port d’arme.