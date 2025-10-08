Un homme retranché à son domicile menace de se suicider à Ornans

Dans la fin d’après-midi du 7 octobre 2025, un homme menaçant de se suicider par arme à feu s’est retranché à son domicile. Le centre-ville d’Ornans a été bouclé par les gendarmes le temps de l’intervention des secours.

Vers 17h30, les sapeurs-pompiers du Doubs ont été appelés pour un homme de 34 ans ayant présenté des propos suicidaires. Une équipe médicale était venue prendre en charge l’individu un peu plus tôt mais celui-ci avait eu pour réaction de se retrancher dans son appartement et prétendait vouloir se suicider par arme à feu.

Un large périmètre de sécurité a ainsi été établi par les forces de sécurité intérieure dans le centre-ville d’Ornans et un négociateur de la gendarmerie nationale est intervenu.

Après négociation avec ce dernier, l’homme s’est rendu de lui-même et a été transporté en direction des urgences psychiatriques du CHU de Besançon. Les forces de l’ordre n’ont trouvé trace d’aucune arme à feu au domicile de la victime.