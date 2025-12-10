Mercredi 10 Décembre 2025
Besançon
Education

Un idéal souvent malmené, instrumentalisé, incompris... Dans l'académie de Besançon, la laïcité (re)expliquée aux élèves

Publié le 10/12/2025 - 12:00
Mis à jour le 10/12/2025 - 12:03

VIDÉO • À l’occasion du 120e anniversaire de la loi de 1905 consacrant la séparation des Églises et de l’État, l’académie de Besançon a présenté mardi 9 décembre 2025 un nouveau kit pédagogique dédié à la Laïcité. La rectrice Nathalie Albert-Moretti et le préfet du Doubs, Rémi Bastille, se sont rendus pour l’occasion au collège Voltaire à Besançon.

La Laïcité, notion centrale, mais souvent et de plus en plus mal comprise, mal interprétée ou instrumentalisée par des politiques prônant plutôt la haine que le vivre-ensemble, fait partie du programme scolaire de la maternelle au lycée. Cet anniversaire offre l’opportunité de rappeler les grands repères historiques : la loi fondatrice du 9 décembre 1905, sa consécration dans le préambule de la Constitution de 1946, ainsi que la loi du 15 mars 2004 renforçant la neutralité à l’école.

Durant une séance au collège Voltaire, les élèves ont échangé avec leur enseignante autour de la différence entre “croire” et “savoir”, ainsi que sur les trois libertés fondamentales permises par la Laïcité : la liberté de croire en un dieu, la liberté de ne pas croire, et la liberté de ne pas se prononcer. 

À la fin de cette rencontre, un “arbre académique de la Laïcité” a été créé grâce aux mots choisis par les élèves pour symboliser ce principe républicain.

Pour les lycéens, le kit pédagogique va plus loin : il revient sur l’histoire de la Laïcité depuis la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, rappelle les règles de neutralité qui s’imposent aux services publics et détaille les dispositions de la loi de 2004 interdisant le port de signes religieux ostensibles dans les établissements publics. Le contexte de l’époque – les tensions autour de questions religieuses dans les années 1990 – a également été expliqué pour éclairer le sens de cette législation.

Publié le 10 décembre à 12h00 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

