Un maire violemment agressé dans sa commune en Isère

Publié le 07/08/2025 - 11:30
Mis à jour le 07/08/2025 - 10:12

Le maire d'un village de l'Isère a été hospitalisé en urgence absolue, mercredi 6 août 2025, après avoir été agressé dans sa commune par une personne armée d'un objet contondant, a-t-on appris de sources concordantes.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Gilles Dussault, 63 ans, maire de Villeneuve-de-Marc, un village de moins de 1.200 habitants, a été frappé peu avant 17h00 avec un objet contondant par une personne non identifiée, alors qu'il circulait à pied dans une rue de la
localité avec son fils de 28 ans, ont indiqué les sapeurs-pompiers à l'AFP. Le maire a été hospitalisé en urgence absolue à l'hôpital Edouard Herriot de Lyon tandis que son fils a été transporté à l'hôpital de Vienne en urgence relative, selon la même source.

L'auteur présumé de l'agression a pris la fuite en véhicule qu'il a abandonné après avoir heurté un mur, et s'est échappé à pied, ont ajouté les sapeurs-pompiers. Les gendarmes sont toujours à sa recherche. "Quand un élu est attaqué, c'est la Nation qui est à ses côtés. Quand on s'attaque à ses représentants, la République se doit d'être sévère et intraitable", a réagi sur X le président Emmanuel Macron. "Tout est mis en oeuvre pour retrouver et condamner l'auteur de cet acte lâche", a-t-il ajouté.

Dans un communiqué, la préfecture a confirmé la "violente" agression. "L'auteur de l'agression est activement recherché par les forces de l'ordre. Catherine Séguin, préfète de l'Isère, condamne avec la plus grande fermeté cet acte grave et inacceptable à l'égard d'élus qui oeuvrent pour l'intérêt général", ajoute le communiqué sans plus de détails sur les circonstances.

Sur X, le ministre de l'Aménagement du territoire, le socialiste François Rebsamen, s'est dit "très choqué et ému par la violente agression du maire de Villeneuve-de-Marc et de son fils". "Un élu de la République et sa famille attaqués : c'est intolérable. L'agresseur doit être retrouvé et sanctionné avec la plus grande fermeté", a-t-il ajouté.

(avec AFP)

Publié le 7 aout à 11h30 par Alexane
