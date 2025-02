Un nouvel institut français de formation aux métiers de la maroquinerie à Montbéliard

C’est une bonne nouvelle pour la filière maroquinerie en région Bourgogne-Franche-Comté. L’inauguration de l’IFF2M s’inscrit dans une dynamique nationale de valorisation des savoir-faire d’excellence.

L’institut est porté par plusieurs établissements de formation :

Le CFA du Pays de Montbéliard et l’École Boudard,

Le Lycée des Huisselets, également UFA du GIP FTLV de Franche Comté

Le GRETA Haute-Saône et Nord Franche-Comté (HSNFC).

Le Campus des Métiers et des Qualifications de la Maroquinerie et des Métiers d'Art accompagne ce projet en apportant son expertise et sa mission de structuration et de valorisation.

Ensemble, ces acteurs souhaitent unir leurs compétences pour proposer une offre de formation "unique en France, avec l’ambition de positionner l’IFF2M comme une référence nationale" précise l’institut.

Une offre de formation complète et adaptée aux besoins du secteur

L’IFF2M propose une filière complète permettant une montée en compétences progressive, du CAP au bac professionnel, en passant par le BTS et jusqu’à la licence professionnelle CAPPI Cuir et Mode, en partenariat avec le CNAM.

Grâce à "des plateaux techniques modernes, une approche pédagogique innovante et des contenus adaptés aux exigences des entreprises", l’établissement promet aux apprenants de bénéficier "d’une formation en parfaite adéquation avec le marché du travail".