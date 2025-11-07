Vendredi 7 Novembre 2025
Alerte Témoin
Voujeaucourt
Faits Divers

Un policier municipal agressé à Voujeaucourt

Publié le 07/11/2025 - 17:15
Mis à jour le 07/11/2025 - 17:15

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus ce vendredi 7 novembre vers 16h00 à Voujeaucourt, rue du Temple, près du cimetière, suite à l’agression d’un policier municipal pendant l’exercice de ses fonctions.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Selon les informations du Sdis 25, le policier, âgé de 41 ans, a été agressé verbalement et physiquement. Légèrement blessé, il a été transporté au Centre hospitalier Nord Franche-Comté. 

agression police municipale sapeur-pompier sdis 25

Publié le 7 novembre à 17h15 par Alexane
Faits Divers

