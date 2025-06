Un voyage sonore au fil du Doubs dans le nouvel épisode du podcast "Partir"

Dans ce voyage sonore, Arnaud Fromage, animateur sur Ici Besançon (ex France Bleu), donne ses bons plans pour un week-end aquatique au fil du Doubs. Il se concentre sur le Val de Morteau et ses alentours, décrivant ses lieux favoris de cette région du Haut-Doubs, frontalière de la Suisse. L’excursion dans laquelle il guide l’auditeur traverse Remonot, les Brenets et son coup de cœur, Villers-le-Lac, avec son incontournable Saut du Doubs. Arnaud Fromage incite également à visiter la distillerie Droz-Bartholet : "un endroit chaleureux entre murs recouverts de bois et une armoire ancienne qu’on imagine bien à sa place dans les apothicaireries d’autrefois !", décrit-il.

"Partir", une invitation au voyage

Lancés le 1er avril, les podcasts "Partir" sont des petites capsules où les équipes des 44 radios locales du groupe Radio France font découvrir leurs régions. Ce sont donc 44 podcasts qui sont aujourd’hui disponibles. L'objectif de chacun des épisodes est de faire découvrir des lieux méconnus des touristes non-locaux, en sortant des sentiers battus, et de proposer une activité originale à tester. Pour y parvenir, ce sont les techniciens, animateurs et journalistes des différentes radios Ici qui présentent eux-mêmes leurs bons plans : "Ces observateurs connaissent avec précision les villes et villages de leur région, leurs habitants, leur patrimoine et ils vont vous les faire découvrir avec sincérité et passion", affirme Ici Besançon.

Les épisodes sont disponibles sur ici.fr, l'application Radio France et les autres plateformes.

