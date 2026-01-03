Un week-end mitigé en Franche-Comté

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Météo France maintient sa vigilance jaune "grand froid" et prévoit un temps entremêlé d’averses neigeuses et de rayons de soleil ces 3 et 4 janvier 2026.

Samedi 3 janvier

Matin :

Le ciel pourra être nuageux par endroits mais le soleil ne sera pas totalement absent. Les températures seront de saison. Il fera -3°C à Belfort, 2°C à Dole et -1°C à Besançon et Vesoul.

Après-midi :

Dans le Doubs et le Territoire de Belfort, il sera possible d’avoir des averses de neige. Les températures dans le département oscilleront entre -4°C et 0°C. Le Jura et la Haute-Saône auront des températures entre -1°C et 0°C.

Dimanche 4 janvier

Matin :

Le soleil devrait être au rendez-vous. Il fera -4°C à Besançon, Dole et à Belfort et -2°C à Vesoul.

Après-midi :

Le temps sera encore ensoleillé, il fera -3°C à Besançon et à Belfort, -2°C à Vesoul et -1°C à Dole.