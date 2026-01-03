Un week-end mitigé en Franche-Comté

Samedi 3 janvier
Matin :
Le ciel pourra être nuageux par endroits mais le soleil ne sera pas totalement absent. Les températures seront de saison. Il fera -3°C à Belfort, 2°C à Dole et -1°C à Besançon et Vesoul.
Après-midi :
Dans le Doubs et le Territoire de Belfort, il sera possible d’avoir des averses de neige. Les températures dans le département oscilleront entre -4°C et 0°C. Le Jura et la Haute-Saône auront des températures entre -1°C et 0°C.
Dimanche 4 janvier
Matin :
Le soleil devrait être au rendez-vous. Il fera -4°C à Besançon, Dole et à Belfort et -2°C à Vesoul.
Après-midi :
Le temps sera encore ensoleillé, il fera -3°C à Besançon et à Belfort, -2°C à Vesoul et -1°C à Dole.