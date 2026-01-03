Samedi 3 Janvier 2026
Franche-Comté
Nature

Un week-end mitigé en Franche-Comté

Publié le 03/01/2026 - 08:30
Mis à jour le 02/01/2026 - 14:08

Météo France maintient sa vigilance jaune "grand froid" et prévoit un temps entremêlé d’averses neigeuses et de rayons de soleil ces 3 et 4 janvier 2026.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Samedi 3 janvier

Matin :

Le ciel pourra être nuageux par endroits mais le soleil ne sera pas totalement absent. Les températures seront de saison. Il fera -3°C à Belfort, 2°C à Dole et -1°C à Besançon et Vesoul.

Après-midi :

Dans le Doubs et le Territoire de Belfort, il sera possible d’avoir des averses de neige. Les températures dans le département oscilleront entre -4°C et 0°C. Le Jura et la Haute-Saône auront des températures entre -1°C et 0°C.

Dimanche 4 janvier

Matin :

 Le soleil devrait être au rendez-vous. Il fera -4°C à Besançon, Dole et à Belfort et -2°C à Vesoul.

Après-midi :

Le temps sera encore ensoleillé, il fera -3°C à Besançon et à Belfort, -2°C à Vesoul et -1°C à Dole.

Publié le 3 janvier à 08h30 par Hélène L.
