Un week-end sous les orages pour la Franche-Comté

Côté ciel pour ces 19 et 20 juillet 2025, la Franche-Comté oscillera entre orages et accalmies tout au long du week-end.

La matinée du samedi donnera le ton du week-end puisque la journée débutera sous la menace d'averses orageuses pour toute la région.

Du côté des températures, Météo France prévoit 20°C à Morez, 21°C à Pontarlier, 23°C à Dole et 24°C pour Belfort, Besançon, Vesoul et Lons-le-Saunier.

Les orages persisteront dans l’après-midi où la menace d’averses orageuses persistera partout en Franche-Comté. Les températures évolueront peu avec 21°C à Pontarlier et Morez, 24°C à Belfort, Vesoul et Dole et 25°C à Besançon et Lons.

Dimanche matin, la région se réveillera sous un ciel voilé. Côté mercure, c’est sensiblement la même chose que la veille avec 21°C à Morez et Pontarlier, 23°C à Belfort, Vesoul et Besançon, 24°C pour Dole et 25°C pour Lons.

Les orages regagneront du terrain dans l’après-midi surtout dans le Jura tandis que le Doubs, la Haute-Saône et le Territoire de Belfort ne seront concernés que par un risque orageux.

Les températures seront un peu plus chaudes que la veille avec 24°C à Pontarlier, 25°C à Morez, 26°C à Belfort et Besançon, 27°C à Lons et Dole et 28°C à Vesoul.

Bon week-end !