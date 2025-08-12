Mardi 12 Août 2025
Besançon
Education Société

Une collecte de fournitures scolaires neuves ou d’occasion organisée à Cultura Besançon

Publié le 12/08/2025 - 15:22
Mis à jour le 12/08/2025 - 15:08

Organisée par les Restos du coeur du Doubs, une collecte de fournitures scolaires se tiendra dans le magasin partenaire Cultura de la ZAC Châteaufarine à Besançon du mardi 18 août au 6 septembre 2025.

© Salomé F.
© Salomé F.
1/2 - © Salomé F.
2/2 - © Salomé F.

La participation à l’insertion sociale et économique des personnes démunies se traduit par de nombreuses activités bénévoles menées au quotidien par les Restos du cœur. Parmi ces actions majeures, l’accompagnement scolaire des enfants et étudiants tout au long de l’année en fait partie. 

C’est pourquoi à l’occasion de la rentrée scolaire, les Restos du coeur du Doubs organisent une collecte de fournitures et matériels scolaires. Trousses, cahiers, agendas scolaires, crayons, feuilles papier, pochettes plastiques et bien d’autres dons seront acceptés à l’entrée du magasin. 

Mais, "les besoins ne se limitent pas aux fournitures neuves" précise l’organisme. Aussi, une collecte sur place permettra également de donner une deuxième vie aux matériels d’occasion en bon état.

Publié le 12 aout à 15h22 par Elodie Retrouvey
