Une convention pour valoriser l’immersion professionnelles en Bourgogne-Franche-Comté

La Région Bourgogne-Franche-Comté, la région académique Bourgogne-Franche-Comté, la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) Bourgogne-Franche-Comté, le MEDEF Bourgogne-Franche-Comté et la Chambre de commerce et d’industrie Bourgogne-Franche-Comté ont officialisé mercredi 14 janvier 2026 à Dijon, la signature d’une convention régionale consacrée aux stages et aux immersions professionnelles.

La signature de la convention s’est déroulée au sein de l’entreprise Lejay-Lagoute à Dijon. Pour la Région BFC, "cette signature marque une étape majeure dans la coopération entre les acteurs économiques, éducatifs et institutionnels du territoire, réunis autour d’un objectif commun : faciliter l’accès aux stages pour tous les publics, sensibiliser les acteurs économiques à l'importance des stages pour l'orientation et la formation professionnelle, et renforcer les liens entre les jeunes, les adultes en transition professionnelle et les entreprises".

La convention “Stages en Bourgogne-Franche-Comté” est le fruit d’un travail collaboratif visant "à améliorer la lisibilité et l’efficacité du dispositif d’immersions professionnelles en Bourgogne-Franche-Comté". Les partenaires ont ainsi exprimé leur volonté collective de rendre les stages plus accessibles, plus visibles et mieux accompagnés. L’objectif est de simplifier les parcours, d’améliorer l’accès à l’offre de stages et de valoriser l’engagement des entreprises qui accueillent des publics en immersion.

Une dynamique collective pour accompagner tous les publics

La convention s’adresse à une large diversité de publics. Elle concerne les collégiens et les lycéens, notamment les élèves de seconde générale et technologique dans le cadre du stage obligatoire, ainsi que les étudiants, les apprentis, les personnes en reconversion ou les demandeurs d’emploi. Elle prend également en compte les adultes en formation continue et les familles, qui jouent un rôle essentiel dans le processus d’orientation. En intégrant l’ensemble de ces publics, les partenaires souhaitent ainsi "garantir une égalité d’accès aux stages, contribuer à une meilleure connaissance des métiers et accompagner chacun dans la construction ou la consolidation de son projet professionnel".

Un cadre commun au service de l’orientation et de l’insertion

En plaçant les immersions professionnelles au cœur du parcours d’orientation, la convention régionale "contribue à renforcer la découverte des métiers, l’acquisition des compétences et la préparation à l’insertion professionnelle", précise encore la Région dans son communiqué. Elle permet également aux entreprises "de valoriser leurs activités, de transmettre leurs savoir-faire et de renforcer leur attractivité auprès des jeunes générations".

