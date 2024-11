Une lettre ouverte pour "repenser les transports transfrontaliers du Haut-Doubs"

Lettre ouverte de travailleurs frontaliers :

"Un appel pour repenser les transports transfrontaliers du Haut-Doubs !

Nous, travailleurs frontaliers, tenons à partager une réalité que nous vivons chaque jour. Ce n'est ni une plainte, ni une opposition, mais un appel à la réflexion et à l'action commune. Depuis des années, nous contribuons à l'économie locale, non seulement en tant que force de travail, mais également en tant que consommateurs qui soutiennent les commerçants et entreprises du Haut-Doubs. Cependant, un fardeau pèse sur nos épaules : celui de la route.

Chaque jour, les kilomètres que nous parcourons sont rythmés par les embouteillages, les travaux, les accidents et les imprévus. Ces obstacles, pour beaucoup inévitables, affectent lourdement notre quotidien. Nous parlons ici de plusieurs heures perdues chaque semaine, de journées qui commencent bien avant le lever du soleil et qui se terminent tard le soir. Le simple fait de se rendre sur notre lieu de travail devient une épreuve physique et mentale.

Les retards accumulés, bien que subis, pèsent également sur nos employeurs. Ils doivent composer avec les contraintes d'un réseau saturé et imprévisible, ce qui affecte l’ensemble de la dynamique de nos relations professionnelles. Nous sommes dans l'obligation de nous lever parfois deux heures plus tôt pour être certains d'arriver à temps, planifiant notre emploi du temps autour des feux de circulation, des travaux, ou des pannes sur la route. Chaque feu, chaque pelleteuse, chaque grain de sable peut nous retarder, et cela devient insoutenable.

Ces dernières années, la situation est devenue intenable. Depuis deux ans, la complexité des déplacements a atteint un point de non-retour. Nous ne demandons pas de traitement de faveur, mais nous ressentons, parfois, que nos efforts et notre situation ne sont pas pleinement considérés. Les solutions mises en œuvre semblent temporaires, mal optimisées, ou ne prennent pas en compte la réalité que nous vivons au quotidien. Oui, nous avons besoin de l’appui de nos élus locaux et régionaux, pour qu’ils comprennent l’urgence de notre situation et travaillent à des solutions pérennes.

Ce que nous proposons n'est pas une simple amélioration de la circulation, mais une refonte totale de notre vision du transport. Nous souhaitons engager un dialogue pour imaginer les transports de demain. Il est temps d'arrêter d’opposer les travailleurs, les automobilistes, les riverains, et les décideurs, et de se rassembler autour d'un enjeu commun : la qualité de vie pour tous. Cela passe par des actions concrètes telles que :

• Le développement de transports en commun adaptés : des lignes de trains efficaces et régulières, qui peuvent offrir une alternative viable à la voiture.

• La création de parkings de covoiturage bien conçus, avec des espaces sûrs et facilement accessibles.

• Des aménagements intelligents pour fluidifier la circulation et limiter l’impact des travaux, avec une meilleure planification et communication.

Nous ne souhaitons plus nous contenter de "râler". Nous sommes prêts à nous engager aux côtés des collectivités pour travailler ensemble sur des solutions réelles, durables, et adaptées à notre quotidien. Nous ne pouvons pas continuer ainsi, à vivre dans une fatigue permanente, à subir sans cesse des situations qui pourraient être améliorées. Le temps est venu de penser à un futur meilleur, non seulement pour nous, mais aussi pour nos enfants, et pour préserver ce qui fait la richesse de notre région.

Le Haut-Doubs, avec ses forêts, ses paysages uniques, et son patrimoine culturel, mérite des solutions qui respectent notre qualité de vie et notre environnement. Nos trajets quotidiens ne doivent plus être une source de stress, mais un moment où l’on peut apprécier la beauté de ce territoire. Il ne s'agit pas uniquement de transports, mais de protéger notre mode de vie, pour que les générations futures puissent continuer à vivre ici dans de bonnes conditions.

C'est pourquoi il est urgent d'agir pour améliorer non seulement la circulation, mais aussi le cadre de vie de tous. Ensemble, nous pouvons trouver des solutions qui respecteront notre culture, nos traditions et notre lien avec cette nature qui fait partie intégrante de qui nous sommes.

Nous espérons que cet appel sera entendu, et que des actions concrètes suivront. Ensemble, nous pouvons changer les choses et assurer un avenir meilleur pour tous les habitants du Haut-Doubs.

Pour aller de l’avant et bâtir ensemble cet avenir, nous invitons chacun à partager ses idées avec nous. Si vous souhaitez contribuer à cette réflexion et action collective, vous pouvez nous contacter à l’adresse hautdoubsfautquecaroule@gmail.com. Dans quelques semaines, nous organiserons également une rencontre pour envisager la création d'une association, afin de s’investir pleinement dans ce sujet crucial pour la qualité de vie dans notre région.

Des Frontaliers."

(Lettre ouverte)