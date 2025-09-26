Vendredi 26 Septembre 2025
Alerte Témoin
SAÔNE-ET-LOIRE (71)
Faits Divers

Une femme roumaine mise en examen après un meurtre en Saône-et-Loire

Publié le 26/09/2025 - 09:31
Mis à jour le 26/09/2025 - 09:42

Une jeune femme de nationalité roumaine a été mise en examen dans le cadre de l'enquête sur le meurtre, de plusieurs coups de couteau, d'un homme de 81 ans à Tournus (Saône-et-Loire), a indiqué jeudi le parquet.

La suspecte, âgée de 24 ans, est poursuivie pour "meurtre précédé d'un autre crime", a indiqué à l'AFP le procureur de la République à Chalon-sur-Saône, Patrice Guigon, sans préciser la nature du crime antérieur. 

La mise en cause a été incarcérée à la maison d'arrêt de Dijon, a-t-il ajouté. Elle avait été interpellée suite à des images de vidéosurveillance et des témoignages.

Elle est soupçonnée du meutre d'un homme de 81 ans, samedi matin près de la gare de Tournus, tué de plusieurs coups de couteau.

Une enquête pour assassinat avait dans un premier temps été ouverte mais elle a été requalifiée en meurtre, les éléments ne permettant pas d'établir une préméditation, selon le parquet.

(AFP)

meurtre mise en examen parquet

Publié le 26 septembre à 09h31 par Elodie Retrouvey
Faits Divers

