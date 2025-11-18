Une semaine pour parler industrie en Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion de la semaine de l’industrie, du 17 au 21 novembre, France Travail Territoire de Belfort et l’UIMM Franche-Comté proposent un parcours aux femmes souhaitant découvrir ou faire carrière dans les métiers de l’industrie en partenariat avec le GEIQ industries, Milgred, Arabelle Solutions, Alstom et Forvia et le Réseau pour l’Emploi.

Une dizaine de chercheuses d’emploi de l’aire urbaine du Territoire de Belfort va suivre un parcours d’une semaine afin de participer à un job dating et se voir proposer à la suite des programmes à la carte en lien avec l’UIMM Franche-Comté.

Au programme :

Lundi 17 novembre : visite des ateliers de l’entreprise Milgred et du Pôle Formation UIMM Franche-Comté à Exincourt. Au programme, découverte des plateaux techniques et échanges avec trois marraines de l’opération (Marine Granjon, ambassadrice du dispositif « Tu as ta place », de l’entreprise Arabelle Solutions, Léa Félix, de l’entreprise Forvia et Sarah Prushankin, de l’entreprise Milgred).

Mardi 18 novembre : visite du site Alstom • Mercredi 19 novembre : participation au challenge national Forindustrie (découverte de métiers et d’univers industriels via une plateforme numérique)

Jeudi 20 novembre : détention de potentiels avec le GEIQ industries

Vendredi 21 novembre : visite du site Arabelle Solutions

France Travail Bourgogne-Franche-Comté et la semaine de l’industrie

France Travail Bourgogne-Franche-Comté participe à la Semaine des Métiers de l'Industrie du 17 au 21 novembre, en organisant plus d'une centaine d'événements de recrutement et de découverte des métiers sur le territoire, en lien avec tous ses partenaires

Parmi les nombreux événements organisés : visites de l’unité de formation mobile de l’UIMM à Dole, stade vers l’emploi dédié à Joigny, challenge forindustrie (découverte des métiers de demain via une plateforme interactive), visites de deux entreprises du Mecateamcluster (un regroupement d'entreprises et d'organismes de formation spécialisés dans les engins de maintenance du rail offrant des opportunités de formation et d'emploi dans le secteur ferroviaire) en Saône-et-Loire.