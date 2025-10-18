Samedi 18 Octobre 2025
Bourgogne-Franche-Comté
Transports

Vacances de la Toussaint : un renforcement des trains Mobigo pour faire face à l’affluence en Bourgogne Franche-Comté

Publié le 18/10/2025 - 17:00
À l’occasion des vacances de la Toussaint, période traditionnellement marquée par une forte affluence, la Région Bourgogne–Franche–Comté et SNCF Voyageurs annoncent la mise en place d’un dispositif renforcé pour garantir des trajets sereins à bord des trains Mobigo. Cette mobilisation exceptionnelle intervient dans un contexte particulier de travaux sur plusieurs axes ferroviaires.

Afin de répondre à la forte demande, SNCF Voyageurs, en lien avec la Région, "engage l’ensemble des rames Trains Mobigo disponibles" et prévoit un renforcement de l’offre sur les lignes les plus fréquentées.

Pendant le premier week-end des vacances, plus de 7.000 places supplémentaires seront proposées. Le communiqué précise qu’il y aura :

  • une quinzaine de compositions de cars et trains doublées, voire triplées, sur les axes Paris <> Dijon <> Lyon, Paris <> Morvan et Lyon <> Belfort,
  • des trains additionnels mis en circulation "pour absorber le flux accru de voyageurs, notamment depuis les gares de Paris, Lyon et Dijon",
  • et la prolongation de certains trains entre Paris et le Morvan le dimanche.

Ces mesures visent à fluidifier les départs et retours de la Toussaint, tout en maintenant un haut niveau de service sur les lignes régionales.

Une mobilisation accrue sur le terrain

Pour accompagner cet afflux de voyageurs, plus de 300 agents SNCF seront mobilisés sur la période. Parmi eux, des conducteurs et contrôleurs, "pour assurer la régularité et la sécurité à bord" ; des agents en gare, notamment à Paris Bercy et Dijon, "pour informer et orienter les voyageurs", et des volontaires en gilets rouges, chargés "de faciliter l’embarquement, gérer l’affluence et répondre aux questions des usagers".

Par ailleurs, SNCF Voyageurs annonce que des opérations de filtrage seront effectuées pour encadrer les voyageurs sans réservation, particulièrement en gare de Paris Bercy, principal point de départ vers la région Bourgogne–Franche–Comté.

Une communication préventive

SNCF Voyageurs déploie une communication "anticipée et en temps réel" afin d’assurer confort et sérénité tout au long du trajet.

Une communication préventive, de type Bison Futé, est diffusée via les canaux numériques, mails et SMS. Elle invite les voyageurs à privilégier les périodes de moindre affluence pour leur trajet.

© SNCF Réseau

Le jour du départ

Les sites internet Mobigo et TER Bourgogne–Franche–Comté seront actualisés "en continu", tandis que le fil Twitter @TER_BFC_Trafic proposera des mises à jour en direct. Les usagers pourront également contacter un téléconseiller Mobigo au 03 80 11 29 29 (du lundi au samedi, de 7h à 20h), ou poser leurs questions sur les fils Twitter @TER_BFC_Trafic et @TER_YONNE_PARIS.

Publié le 18 octobre à 17h00 par Alexane
