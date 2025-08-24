Dimanche 24 Août 2025
Alerte Témoin
Besançon
Faits Divers

Victime d’arnaque, une dame âgée de 94 ans se fait dépouiller à Besançon

Publié le 24/08/2025 - 09:29
Mis à jour le 24/08/2025 - 09:29

La police de Besançon tient à lancer un appel à la vigilance après une nouvelle affaire d’arnaque commise à l’aide de messages frauduleux. Dans la soirée du 23 août 2025, une dame âgée de 94 ans a été victime d’escroquerie à son domicile vers 21h30 rue de Vesoul. 

© Alexane Alfaro

La victime a, comme bien souvent, reçu un message lui annonçant une anomalie avec son compte en banque. Par la suite, un appel, dont le correspondant se fait passer pour un conseiller bancaire, tente de la rassurer en lui expliquant qu’un expert va passer chez elle pour tout arranger. 

La dame âgée de 94 ans est malheureusement tombée dans le piège et a ouvert la porte de chez elle à ce malfaiteur vers 21h30. Celui-ci s’est alors emparé de ses bijoux et de sa carte bleue.  Une plainte a été déposée. 

Depuis plusieurs mois à Besançon, la police constate des arnaques commises par téléphone, des escroqueries aux scénarios variables et plus ou moins élaborés, mais qui tournent toujours à l'usage de fausse qualité (banquier, policier).

Pour rappel, méfiez-vous des messages émanant soi-disant de votre banque, surtout en dehors des heures d’ouverture de celle-ci. En cas de doute, appelez vous-même votre banque ou rendez-vous directement en agence. 

abus de faiblesse arnaque escroquerie police nationale vigilance

Publié le 24 aout à 09h29
Faits Divers

