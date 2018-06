Bagage suspect en gare de Meroux : le trafic interrompu pendant trois heures

Les 248 passagers présents dans le train ont été évacués et les démineurs sont intervenus. Le bagage s'est finalement avéré être abandonné ou oublié, mais sans dangerosité.

"D’une manière générale, la garantie voyages s’applique au delà de 30 minutes de retard quelle que soit la cause du retard (imputable ou non à sncf). Hier, les clients ayant accusé plus de 3h de retard peuvent prétendre à une compensation financière de 75% de leur billet.", explique la SNCF. Le trafic a repris vers 22h30.