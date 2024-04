Besançon et Montbéliard : 4.500 personnes et 3.500 véhicules contrôlés en 5 jours

Du 8 au 12 avril 2024, une opération "Place Nette" de grande ampleur s’est déroulée dans le département du Doubs. Réalisée en étroite coordination avec les procureurs de Besançon et de Montbéliard, cette action "coup de poing" s’inscrit dans le cadre des actions de lutte contre la délinquance liée aux trafics de stupéfiants, à l’économie souterraine et au proxénétisme voulues par le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer et le Garde des Sceaux. L'heure est au bilan...

Durant cinq jours et sur l’ensemble du département, 500 militaires de la gendarmerie nationale du Doubs renforcés par trois unités d’intervention du PSIG, deux pelotons de gendarmerie mobile Guepard, plusieurs équipes cynophiles ainsi que des drones et un hélicoptère, ont été déployés. Sur les communes de Montbéliard, Audincourt et Valentigney, ce sont 210 agents de la police nationale, dont une unité d’intervention du Raid, une brigade de sécurisation des transports en commun et deux équipes cynophiles, qui ont été engagés.

Coordonnée par la préfecture du Doubs et les procureurs de Besançon et de Montbéliard, cette opération a permis de sécuriser et de mener des actions judiciaires, avec pour objectifs :

d’harceler les points de deal connus des services ;

de contrôler les parties communes des immeubles (caves, halls d’entrée), ainsi que les garages ;

de contrôler certains commerces dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, l’économie souterraine et les infractions au code de l’environnement ;

d’organiser des contrôles routiers et de lutter contre les rodéos ;

de sécuriser les transports en commun.



Au total, ce sont plus de 4.500 personnes, plus de 3500 véhicules, neuf gares et quatre trains de voyageurs qui ont ainsi été contrôlés lors de cette opération.



Cette mobilisation a permis les résultats suivants :



31 personnes ont été interpellées ;

Plus de 40.000€ d’avoirs criminels ont été saisis ;

4 véhicules sont été saisis ou immobilisés ;

Dans les transports en commun, la Police nationale a procédé aux contrôles de 1.544 personnes et a dressé 73 verbalisations ;

Sur la route, la Gendarmerie nationale a relevé 111 infractions au code de la route, dont 30 délits, pour 3.500 véhicules contrôles.



L’opération Place Nette aura également permis de relever cinq infractions pour travail dissimulé et une pour atteinte à l’environnement.

Enfin, une baisse de plus de 25 % des cambriolages a été notée lors de cette semaine, "démontrant l’impact de la présence des forces de sécurité intérieure sur le terrain", commente la préfecture.

Er de conclure : "Cette opération Place Nette témoigne de l’engagement continu des services de l’État et des forces de l’ordre à assurer la sécurité et le bien-être des citoyens du Doubs. Cette initiative démontre également l’efficacité de la collaboration entre les différents parties prenantes pour lutter contre le fléau des trafics de drogue et de la criminalité qui y est associée."

(Communiqué)