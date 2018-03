Chute dans le Doubs : une jeune femme est secourue par deux hommes

Âgée d'une trentaine d'années, la jeune femme a été repêchée par Youssef K, un agent territorial et un de ses amis : "Nous partions du centre-ville pour retourner sur Châteaufarine et nous avons emprunté le chemin de Mazagran. C'est alors que j'ai vu une jeune femme alcoolisée poser son sac à main au sol et franchir un garde-corps en bois. Elle a descendu la berge en terre abrupte et s'est retrouvée avec de l'eau jusqu'au cou. Nous l'en avons sorti et tiré autant que nous avons pu. Nous avons ensuite prévenu les secours", explique Youssef K.

La jeune femme a été prise en charge par les pompiers.