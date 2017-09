Crash d'un avion de l'armée suisse : le pilote tué

La carcasse de l'appareil, qui avait disparu mardi matin, a été découverte dans l'après-midi et le corps du pilote dans la soirée, selon un communiqué de l'Armée suisse publié le mardi 12 septembre 2017 dans la soirée.

Une enquête a été ouverte par la justice militaire sur les causes de l'accident. Le site sera fermé aux alpinistes jusqu'au 19 septembre et une interdiction de survol a été décrétée dans un rayon de 5 km au sol et jusqu'à 4.000 mètres d'altitude.

L'avion avait décollé mardi matin de Payerne (ouest) et aurait dû se poser à Locarno (sud) une heure plus tard. Il s'agissait d'un vol d'entraînement, comme il y en a des milliers dans cette zone au-dessus des Alpes, a selon Peter Bruns, chef de l'engagement des Forces aériennes, cité par l'agence suisse ATS.

Depuis 2013, il y a eu six accidents liés à l'armée de l'air en Suisse.

Le PC-7 est un avion militaire d'entraînement à hélice conçu dans les années 1970 par le constructeur aéronautique suisse Pilatus Aircraft. Le modèle, modernisé au cours des dernières années, est utilisé depuis 1982-1983 par les Forces aériennes suisses. Sur 40 appareils employés à l'origine, 28 étaient toujours en activité en 2014, selon des informations recueillies sur le site de l'armée de l'air.

(AFP)