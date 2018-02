J'ai testé pour vous le Gruyère France fabriqué en Franche-Comté…

Premières observations…

La couleur de ce gruyère est appétissante ! Loin des gruyères achetés en grande surface à la robe plutôt blanche et fade, ce fromage que nous coupons en dés est blond. On y voit quelques petits trous de très petite taille, contrairement aux gros trous de l'emmental.

On goûte…

Lorsque je mange du gruyère, qui n'est apriori pas mon fromage préféré, j'y trouve un goût presque fade. Sans doute parce que je n'ai jamais cherché à en avoir, j'ai toujours pensé que ce fromage était gustativement ennuyeux et que c'était normal… Aujourd'hui, j'ai goûté un premier morceau de ce gruyère et me voilà très surprise : il a du goût, et pas qu'un peu !

Ma seconde réaction est de me dire que l'on dirait du Comté, mais en plus suave par sa texture fondante et peut-être moins grasse.

Après un troisième dégustation (vive la gourmandise !), j'ai une impression de prés fleuris, c'est fruité. Excepté lorsque je mange du Comté, je n'ai que très rarement eu cette impression avec des fromages.

Conclusion…

C'est une agréable surprise de savoir que le gruyère fabriqué en France est goûteux ! Nous en redemandons !

Nous imaginons le consommer du bout des doigts comme aujourd'hui, mais on a envie de le râper pour en mettre sur des coquillettes par exemple ou sur une tarte aux légumes…

Infos +

Le gruyère est fabriqué à partir de lait cru de vache issu de deux traites (matin et soir).

La meule de gruyère pèse une quarantaine de kilos avec un diamètre entre 55 et 65 cm, contrairement celle de l'emmental pesant environ 70 kg pour 75 cm de diamètre. Pour info, une meule de Comté pèse entre 32 et 45 kg pour un diamètre entre 55 et 75 cm.

C'est l'emmental qui a de gros trous, et non le gruyère.

En effectuant quelques recherches, je me suis rendu compte que le gruyère pouvait même avoir un goût corsé… On testera plus tard !

Infos pratiques

Pour trouver le gruyère de la Fromagerie de Verchamp :