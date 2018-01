Un gendarme gravement blessé par un chauffard

Un gendarme du Jura, motard au peloton motorisé (PMO) de Courlaoux, a été gravement blessé par un chauffard qui a pris la fuite, hier en fin d'après-midi sur la D.1083 vers Cesancey.

Une enquête judiciaire a été ouverte et un appel à témoin a été lancé :

"Si dans l'après-midi du 14 janvier 2018, vous avez été témoin du comportement dangereux de la part du conducteur d'un véhicule Renault Kangoo blanc (voir photographie ci-dessous) cherchant à fuir une patrouille de gendarmerie, sur le secteur compris entre Lons le Saunier et Beaufort (39), votre témoignage peut être déterminant pour la procédure judiciaire menée par la Brigade de Recherches. Merci de contacter au plus vite le central opérationnel de la gendarmerie du Jura au numéro vert 0800 00 47 12. Ce numéro est ouvert 24h00 / 24h00 et 7 jours / 7 pour cette enquête".

(gendarmerie du Jura)