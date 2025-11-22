Samedi 22 Novembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Social

690 personnes mobilisées contre les féminicides ce samedi à Besançon

Publié le 22/11/2025 - 17:56
Mis à jour le 22/11/2025 - 17:46

Une mobilisation s’est tenue ce samedi 22 novembre 2025 à 15h00 sur l’Esplanade des Droits de l’Homme à Besançon contre les féminicides, les violences sexuelles et toutes les violences de genre. Pour rappel, Laure, 32 ans, a été assassinée jeudi dernier par son ex-conjoint à Besançon. Ce dernier a reconnu les faits devant les policiers.

690 personnes se sont réunies ce samedi après-midi au centre-ville de Besançon afin de lutter contre les féminicides, les violences sexuelles et toutes les violences de genre (Chiffres police).

Une mobilisation qui s'est tenue dans une atmosphère particulière après l’assassinat brutal de Laure, abattue par arme à feu aux Près de Vaux à proximité de son véhicule.

Parmi les panneaux des manifestants, on a pu lire : "L’état tue et laisse tuer, révoltons-nous", "Un féminicide tous les deux jours en moyenne en France. Et c’est un choix politique", "Je veux une raclette, pas une raclée", "Toutes les trois minutes, un enfant est victime d’inceste, de viol ou d’agression sexuelle".

Pour rappel, de nombreuses actions sont organisées dans le cadre du 25 novembre.

Retrouvez le programme ci-dessous :

25 novembre : le programme complet des manifestations dans le Doubs

Dans le cadre de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes prévue le 25 novembre 2025, l'association Solidarité femmes Besançon a partagé le programme complet des actions prévues dans le département du Doubs. Celui-ci propose plusieurs rencontres, conférences, films, expositions et manifestations pour les prochaines semaines à venir. Une mobilisation est prévue ce samedi à 15 h sur l’Esplanade des Droits de l’Homme à Besançon.

Féminicide à Besançon : la victime avait porté plainte deux...

Une femme de 32 ans abattue à Besançon, son ex-conjoint en garde...

25 novembre féminicide mobilisation

Publié le 22 novembre à 17h56 par Hélène L.
Féminicide du 20 novembre 2025

Besançon
Faits Divers Société

Féminicide à Besançon : la victime avait porté plainte deux fois contre le suspect

Lors d’une conférence de presse donnée ce jeudi en fin de journée, le procureur de la République de Besançon, Cédric Logelin, et le directeur interdépartemental de la police nationale du Doubs, Laurent Perraut, ont détaillé les circonstances du féminicide survenu vers 7h00 dans le quartier des Prés-de-Vaux, à Besançon. Une enquête pour assassinat a été ouverte.

arme à feu assassinat Cédric Logelin décès enquête féminicide laurent perraut police nationale raid
Publié le 20 novembre à 20h08 par Alexane

Social

Besançon
Social Société

Journée internationale des droits de l’enfant : une journée familiale le 22 novembre à Besançon

Dans le cadre de la Journée internationale des droits de l’enfant, la Ville de Besançon organise samedi 22 novembre 2025, de 14 à 18 heures, une journée familiale ouverte à toutes et tous, coordonnée par les Francas du Doubs, dans le cadre de l’engagement de la collectivité en tant que Ville amie des enfants UNICEF. Cet événement vise à sensibiliser aux droits fondamentaux de l’enfant à travers des animations, expositions et rencontres.

Publié le 19 novembre à 15h10 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Social

Le Secours populaire français appelle à la solidarité avec les Philippines après les typhons Tino et Fung-Wong

Quelques jours seulement après le passage du typhon Tino (Kalmaegi), qui a fait plus de 100 morts à Cébu et dans sa région, les Philippines ont été frappées par un nouveau phénomène météorologique d’une ampleur exceptionnelle. Dans la nuit du 9 au 10 novembre, le supertyphon Fung-Wong a ravagé le nord et le centre du pays, avec des rafales de vent atteignant 275 km/h. Le Secours populaire français lance un appel aux dons.

appel aux dons catastrophe naturelle décès secours populaire solidarité typhon
Publié le 13 novembre à 10h30 par Alexane
Besançon
Social

Droit des enfants et mineurs étrangers : Sol Mi Ré appelle au rassemblement le 19 novembre à Besançon

À l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant, l’association Sol Mi Ré à Besançon, appelle à un rassemblement le 19 novembre. Dans un communiqué diffusé cette semaine, l’association affirme : "Nous continuons à observer quotidiennement les manquements des droits des mineurs étrangers dans le Département du Doubs."

département du doubs droits de l'enfant mineur isolé rassemblement sol mi ré
Publié le 7 novembre à 16h26 par Alexane
Besançon
Social Société

Près de 2.000 ainés bisontins attendus aux prochains rendez-vous de l’âge à Micropolis

Organisés par la Maison des Séniors du CCAS de la Ville de Besançon, avec la participation du lycée Pergaud et de l’Assemblée des sages, les Rendez-Vous de l’Âge se tiendront le 4 novembre 2025 à Micropolis Besançon. Près de 2.000 ainés bisontins de plus de 65 ans réunis autour d’un programme riche ayant pour thème la musique sont attendus.

ainés seniors
Publié le 27 octobre à 09h42 par Elodie Retrouvey
Besançon
Santé Social

Prendre soin de ceux qui soignent : une nouvelle initiative à Besançon

Face au mal-être croissant des professionnels de santé, CaPaciTéS Besançon et Métropole et l’association Le Don du Souffle (DDS) lancent une série d’ateliers destinés à améliorer le quotidien des soignants et à renforcer le lien entre eux. "Prendre soin des professionnels de santé : une priorité", rappellent les porteurs du projet dans leur communiqué du 17 octobre 2025.

bien-être don du souffle mal-être soignant
Publié le 17 octobre à 17h18 par Alexane
Franche-Comté
Social

Revalorisation des retraites complémentaires : la CGT appelle à la mobilisation le 17 octobre à Besançon et Belfort

À la veille du conseil d’administration de l’AGIRC-ARRCO, qui doit décider ce vendredi 17 octobre de la revalorisation des retraites complémentaires, la CGT appelle salarié(e)s et retraité(e)s à se mobiliser. Le syndicat dénonce une politique patronale qu’il juge défavorable au pouvoir d’achat des retraités.

agirc-arrco cgt manifestation mobilisation retraite retraite complémentaire
Publié le 16 octobre à 16h30 par Alexane
Besançon
Santé Social

La résidence autonomie Les Salins de Bregille se renouvelle après un an de travaux

Présente depuis plus d’un demi-siècle sur les hauteurs de Besançon, la Résidence autonomie Les Salins de Bregille vient d’achever une importante phase de rénovation, a-t-on appris le 15 octobre 2025. Une transformation qui marque une nouvelle étape de son histoire…

gérontologie handicap les salins de bregille rénovation résidence autonomie
Publié le 16 octobre à 09h35 par Alexane
Saint-Vit
Social

Une nouvelle résidence pour seniors verra le jour à Saint-Vit en 2027

La Mutualité Française Comtoise annonce la pose de la première pierre de sa future Résidence Autonomie à Saint-Vit, mercredi 22 octobre 2025. Cette étape marque la deuxième phase d’un ambitieux projet gérontologique, après la construction de l’Ehpad L’orée du Doubs, un établissement de 88 places actuellement en phase d’achèvement.

gérontologie maison de retraite mutualité comtoise mutualité française résidence autonomie retraite
Publié le 16 octobre à 08h44 par Alexane

