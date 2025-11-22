690 personnes mobilisées contre les féminicides ce samedi à Besançon

Une mobilisation s’est tenue ce samedi 22 novembre 2025 à 15h00 sur l’Esplanade des Droits de l’Homme à Besançon contre les féminicides, les violences sexuelles et toutes les violences de genre. Pour rappel, Laure, 32 ans, a été assassinée jeudi dernier par son ex-conjoint à Besançon. Ce dernier a reconnu les faits devant les policiers.

690 personnes se sont réunies ce samedi après-midi au centre-ville de Besançon afin de lutter contre les féminicides, les violences sexuelles et toutes les violences de genre (Chiffres police).

Une mobilisation qui s'est tenue dans une atmosphère particulière après l’assassinat brutal de Laure, abattue par arme à feu aux Près de Vaux à proximité de son véhicule.

Parmi les panneaux des manifestants, on a pu lire : "L’état tue et laisse tuer, révoltons-nous", "Un féminicide tous les deux jours en moyenne en France. Et c’est un choix politique", "Je veux une raclette, pas une raclée", "Toutes les trois minutes, un enfant est victime d’inceste, de viol ou d’agression sexuelle".

Pour rappel, de nombreuses actions sont organisées dans le cadre du 25 novembre.

Retrouvez le programme ci-dessous :