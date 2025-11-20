25 novembre : le programme complet des manifestations

Dans le cadre de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes prévue le 25 novembre 2025, l'association Solidarité femmes Besançon a partagé le programme complet des actions prévues dans le département du Doubs. Celui-ci propose plusieurs rencontres, conférences, films, expositions et manifestations pour les prochaines semaines à venir.

Manifestation

Samedi 22 novembre

Manifestation contre les violences patriarcales

Rassemblement à 15 h sur l’Esplanade des Droits de l’Homme à Besançon, suivi de la manifestation, accompagnée par la chorale militante « la horde vocale ».

À l’initiative de l’Intersyndicale femmes du Doubs (FSU - Solidaire - CGT éducation et spectacle) et des associations militantes, nous appelons à une mobilisation générale contre les féminicides, les violences sexuelles et toutes les violences de genre.

Exposition

Du 2 au 12 décembre

Exposition Droits des femmes et égalité de genre Ad-elle-phité

ASEP 22 rue Résal à Besançon / Entrée gratuite.

Action proposée et organisée par l’association Amnesty International de Besançon.

Cette exposition rend hommage à ces personnes et mouvements qui défendent les droits des femmes et luttent pour l’égalité de genre partout dans le monde. Elle vise à montrer leur combat pour une société plus juste. Elle aborde entre autre la question des violences sexistes et sexuelles.

Théâtre

Lundi 24 novembre - de 17h30 à 19h

Théâtre forum : Femmes et discriminations vers et dans l’emploi

Maison de quartier Grette-Butte à Besançon / Entrée gratuite.

Spectacle proposé par l’association FETE et joué par la Compagnie Exponens.

L’association FETE – Femmes Egalité Emploi - propose un spectacle de théâtre forum sur les discriminations faites aux femmes vers et dans l’emploi (origine, situation de grossesse, âge…). Trois saynètes inspirées de témoignages recueillis par l’association pour montrer ce qu’est une discrimination via des situations concrètes ; expliquer comment les stéréotypes peuvent conduire à discriminer et faire évoluer les représentations et les pratiques vers et dans l’emploi. Le format interactif du spectacle permet d’informer le public et de susciter débat et réflexions.

Lundi 1er décembre - 19 h 30

Spectacle Linge sale de Philippe Castellano

Salle Proudhon du Kursaal à Besançon / Entrée « au chapeau » à partir de 12 ans.

Spectacle proposé par l’atelier 6b.

Philippe Castellano vous invite dans le salon de l’appartement familial pour partager une traversée du quotidien, du rire aux larmes. Bercé par les tubes des années 80, le public voyage au gré de ses souvenirs et réminiscences, traversant avec lui le tumulte de l’histoire d’une famille, sa famille.

Projections de films et documentaires

Mardi 25 novembre - 20 h

Soirée cinéma organisée par le Club service Soroptimist international de Besançon : projection du film Jeunes mères

Cinéma Mégarama Beaux-Arts, rue Gustave Courbet à Besançon. Entrée 12 € - 6 € pour les étudiants. Les recettes seront reversées à une association caritative.

Action proposée et organisée par le Club Soroptimist international de Besançon.

Projection du film : « Jeunes Mères », de Jean Pierre et Luc Dardenne, présenté au Festival de Cannes 2025. Portrait de 5 jeunes mères, installées dans une maison maternelle, qui ont l’espoir de parvenir à une vie meilleure pour elles-mêmes et pour leur enfant. La projection sera suivie d’un débat et d’un cocktail.

Jeudi 27 novembre - 20 h

The perfect candidate, film de Haifaa Al-Mansour

Habitat Jeunes « Les Oiseaux », 48 rue des Cras à Besançon / Entrée gratuite

Action proposée et organisée par l’association Amnesty International de Besançon.

Dans le film «The perfect candidate» la réalisatrice Haifaa Al Mansour met en scène la place des femmes dans la société saoudienne. « Maryam est médecin dans la clinique d‘une petite ville d‘Arabie saoudite. Alors qu‘elle veut se rendre à Riyad pour candidater à un poste de chirurgien dans un grand hôpital, elle se voit refuser le droit de prendre l’avion. Célibataire, il lui faut une autorisation à jour signée de son père, malheureusement absent. Révoltée par cette interdiction de voyager, elle décide de se présenter aux élections municipales de sa ville. Mais comment une femme peut-elle faire campagne dans ce pays ? » Projection suivie d’un débat animé par des membres d’Amnesty International.

Mardi 2 décembre - 20 h

Projection du documentaire Sous mon sourire de Delphine Ziegler

Habitat Jeunes « Les oiseaux », 48 rue des Cras à Besançon. Entrée gratuite

Action proposée et organisée par l’association Solidarité femmes Besançon.

Réalisé en 2016 dans les locaux et avec l’association Solidarité femmes Besançon, « Sous mon sourire » retrace le parcours de femmes victimes de violences, profondément atteintes dans leur sentiment d’exister. Le film suit les révolutions intimes et singulières de cinq d’entre elles, engagées sur le chemin de la résilience. Grâce aux associations qui les accompagnent, des liens de solidarité se tissent et rendent possible un vrai travail de reconstruction. Cette projection est organisée dans le cadre des portes ouvertes de l’association Solidarité femmes Besançon. Elle s’accompagnera d’une exposition en lien avec son histoire et ses missions.

Colloques et conférences

Mercredi 26 novembre - 18 h à 20 h

Le monde du travail : un monde représentatif des violences économiques envers les femmes par Rachel Silvera

Amphi Donzelot (Univ. Marie et Louis Pasteur - 30-32 rue Mégevand Besançon). Entrée libre et gratuite

Action proposée et organisée par l’Intersyndicale Femmes du Doubs (FSU - Solidaires - CGT éducation et spectacle).

Conférence ouverte à toutes (et tous) avec Rachel Silvera, économiste, maîtresse de conférences Université Paris-Nanterre, Co-directrice du réseau de recherche MAGE (Marché du travail et genre), premier groupement de recherche du CNRS centré sur la question du genre. La question des violences économiques est centrale, alors qu’elle reste dans un angle mort. Il existe en effet un continuum entre des violences économiques au niveau individuel et au niveau macroéconomique : dans l’intimité des couples, les violences économiques se traduisent par un chantage économique, un contrôle des dépenses et / ou une privation de ressources qui construisent une emprise sur les femmes et une impossibilité de partir. Mais ces violences sont en réalité institutionnelles, car tant que les femmes gagnent un quart en moins, que la précarité se conjugue d’abord au féminin, elles n’obtiendront pas leur entière autonomie et continueront à subir le système de domination masculine. La librairie l’Interstice sera présente à l’entrée de la conférence avec un choix de livres en lien avec le 25 novembre.

Mardi 25 novembre - 18 h 30 à 20 h 45

Conférence-débat Lions Club

Micropolis Hall E - Salle 2 (Sud) / Entrée gratuite. Le nombre de places étant limité, il est recommandé de réserver. Lors de la réservation, il est également possible de faire un don pour participer à l’achat des boutons Monshérif qui seront remis par Le Lions Club à une association d’aide aux victimes.

À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le Lions Club Besançon Cité a souhaité organiser une conférence-débat sur les violences conjugales et intra-familiales. Celle-ci réunira des personnalités issues du monde médical, de la police, de la gendarmerie, de l’institution judiciaire ainsi que des associations d’aide concernées, qui viendront partager leur expérience et leur témoignage.

Actions de prévention

Escape Game* L’héritage de Gisèle Halimi

Action proposée par le CIDFF du Doubs

26 et 27 novembre

Crous Bourgogne-Franche-Comté, en collaboration avec la BU de l’IUT (Université Marie et Louis Pasteur) / Cette action est gratuite et réservée sur inscription aux étudiant.es.

Financement par le Crous Bourgogne-Franche-Comté

28 novembre

Médiathèque Nelson Mandela. Informations et inscription gratuite auprès de la médiathèque Nelson Mandela ou sur le site internet des Bibliothèques de Besançon.

Financement par la Région Bourgogne-Franche-Comté

Dans le cadre du collectif 25 novembre, les différentes associations (CIDFF, CICS, Mouvement du Nid, Amnesty International, Solidarité Femmes, Léo Lagrange) ont co-contruit un Escape Game : « L’héritage de Gisèle Halimi ». Cet Escape Game pédagogique abordera plusieurs thématiques sur l’égalité Femme-Homme.

Sensibilisation à destination des étudiant(e)s bisontin(e)s

Mardi 18 novembre - 18 h à 20 h

L(i)VE, Campus de la Bouloie / Gratuit, sur inscription.

Proposé par le Crous Bourgogne-Franche-Comté, avec l’Académie martiale Octopus et Solidarité Femmes 25.

À l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, venez rencontrer Solidarité femmes Besançon et vous initier aux gestes d’auto-défense.

Événements à l'occasion des 60 ans du Roseau

Histoire des femmes en lumière : Le Roseau 60 ans d’accueil, de soins et de reconstruction

Centre d’accueil le Roseau - 41 chemin des Torcols à Besançon (bus 8- arrêt des Sansonnets). Gratuit - Pré-inscription obligatoire pour la Conférence/tables rondes.

Actions proposées et organisées par l’association ADDSEA Sauvegarde Bourgogne Franche Comté Secteur AHL (Accueil -Hébergement -Logement)

À l’occasion des 60 ans du Centre d’accueil le Roseau, seront mises en lumière les 6 décennies d’engagement en faveur des femmes de 1965 à 2025. Depuis sa création, le Roseau agit pour l’insertion par l’activité économique des femmes, le soutien à la parentalité, tout en menant une lutte constante contre les violences faites aux femmes.

Conférence et tables rondes

Mercredi 26 novembre de 13 h 30 à 17 h 30

Trois tables rondes seront dédiées à ces thématiques suivies de deux conférences avec Brigitte Rochelandet (Docteure en histoire, conférencière spécialiste de l’histoire des violences et des inégalités envers les femmes) qui reprendra l’évolution sociétale de la place des femmes de 1965 à nos jours et Eva Ngalle (Fondatrice de l’application Ti3Rs) qui développe une messagerie sécurisée pour parents séparés afin de protéger les femmes victime de violences.

Exposition du 24 au 28 novembre tous les après-midis

Une exposition retracera l’histoire du Roseau au travers de ces 60 dernières années, illustrée par des portraits photos de femmes et d’enfants.

Ateliers sportifs (ouverture au grand public)

Du 24 au 28 novembre de 14 h à 16 h

Des ateliers sportifs viendront ponctuer avec dynamisme la semaine d’exposition invitant le grand public à s’associer aux activités sportives proposées avec et par les femmes en salle fitness au Roseau les après-midis de la semaine internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.

Actions à destination des professionnel(le)s

Colloque régional Santé et prostitution : comprendre pour mieux soigner

Lundi 24 novembre - 9 h à 16 h 30

Espace Grammont au Centre diocésain rue Mégevand à Besançon. Événement destiné aux professionnel(le)s (santé, social, institutions, associations, recherche, etc.). Inscriptions : projets-fc@mouvementdunid.org

Action proposée et organisée par l’association le Mouvement du Nid.

Présentation des résultats inédits de l’étude nationale ASPIRE sur l’état de santé et l’accès aux soins des personnes qui sont ou ont été en situation de prostitution. Cette recherche participative, inédite en France, a été menée par le Mouvement du Nid en partenariat avec l’INSERM et la Sorbonne Université. Elle met en lumière les conséquences multiples des violences vécues par les personnes en situation de prostitution, les obstacles rencontrés dans leur accès aux soins et propose des pistes concrètes pour améliorer leur prise en charge. La journée alternera apports scientifiques, témoignages et table ronde afin de partager des pratiques et construire ensemble des solutions adaptées

Formations interdisciplinaires Comprendre et prendre en charge les femmes victimes de violences conjugales

3 et 4 novembre à Besançon / 1er et 2 décembre à Morteau

Formations réservées aux professionnel.les et sur inscription.

Action proposée par le CIDFF du Doubs et Solidarité femmes Besançon. Financement par le Ministère chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, et par la Direction Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité.

Comprendre et prendre en charge les femmes victimes de violences.

S’approprier les éléments de compréhension de la problématique des violencesau sein du couple.

Se familiariser avec l’évolution du cadre législatif (civil et pénal) en vigueur et avec les enjeux d’une procédure judiciaire en la matière.

Les conséquences des violences et le psychotrauma sur les enfants

Comprendre l’opportunité d’une prise en charge coordonnée entre plusieurs professionnels et partenaires du département.

Formations accueillir, comprendre et détecter les femmes victimes de violences conjugales au CHU de Besançon

5 et 6 novembre au CHU de Besançon / 10 et 11 décembre au CHU de Besançon

Formations réservées aux personnel.les du CHU

Action proposée par le CIDFF du Doubs et Solidarité femmes Besançon. Financement par le CHU Jean Minjoz – Besançon

S’approprier les éléments de compréhension de la problématique de violences au sein du couple.

Faciliter le repérage, la détection des violences et la prise en charge des victimes.

Se familiariser avec l’évolution du cadre législatif (civil et pénal) et l’évolution récente du cadre légal de secret médical,

Comprendre les mécanismes des psychotraumatismes, de la mémoire traumatique et ses manifestations post traumatiques.

Portes ouvertes de l’association Solidarité Femmes Besançon, à destination des professionnel(le)s de l’action sanitaire et sociale

Vendredi 28 novembre

Entrée gratuite, sur invitation

Action proposée et organisée par l’association Solidarité femmes Besançon.

À l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, et avant son entrée au sein de la Maison des Femmes pour l’égalité de Besançon prévue en 2026, Solidarité Femmes Besançon ouvre pour la dernière fois les portes de sa maison située au 15 rue des Roses. Adressée aux professionnels de l’action sanitaire et sociale mais aussi à ses partenaires, cette journée sera l’occasion de présenter ses locaux, son histoire, mais aussi et surtoutses missions et son accompagnement des femmes et enfants victimes de violences conjugales.

Travail du CBJ au cours de l’année

Le Conseil Bisontin des Jeunes 2024-2025, composé d’élèves de 5e a choisi de travailler sur le thème des violences faites aux femmes et aux enfants. A travers des discussions sur les inégalités hommes femmes, les préjugés, la notion de patriarcat, une rencontre avec le CIDFF, la lecture d’articles de journaux, les jeunes ont mieux compris cette problématique. Ils ont choisi de créer deux affiches, a priori destinées aux collégiens mais adaptées au public de tous âges mettant notamment en valeur le violentomètre, outil permettant d’évaluer le degré de violence au sein d’un couple. Ces affiches sont disponibles sur simple demande au service Démocratie participative de la Ville de Besançon (03 81 61 51 44).

Informations supplémentaires

Signature du Plan départemental de lutte contre les violences faites aux femmes 2026-2028

Mardi 25 novembre - 10 h 15 à 12 h

Collège Proudhon à Besançon

Évènement organisé par la Délégation Départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité.

Signature par tous les partenaires institutionnels et associatifs impliqués dans la lutte contre les violences faites aux femmes : Préfet, procureurs, présidente CD 25, présidente GBM / Ville de Besançon, PMA, Grand Pontarlier, CC Val de Morteau, la ville de Montbéliard, Université FC, ARS 25, DASEN, CAF 25, AMF, AMRF. Dans le cadre de la déclinaison territoriale de la politique de lutte contre les violences faites aux femmes, sera signé le 3e plan départemental de lutte contre les violences faites aux femmes (2026- 2028) engageant les acteurs associatifs et institutionnels.

Diffusion de sachets de boulangerie et marque-pages sur les violences intra-familiales et les violences conjugales