Jeudi 20 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Faits Divers Société

Une femme de 32 ans abattue à Besançon, son ex-conjoint en garde à vue

Publié le 20/11/2025 - 14:04
Mis à jour le 20/11/2025 - 14:07

Une femme de 32 ans a été tuée par arme à feu jeudi 20 novembre matin à Besançon et son ex-conjoint a été placé en garde à vue pour "assassinat", a-t-on appris auprès du procureur.

© Élodie R.
© Élodie R.

Les faits se sont produits vers 7h00 dans une ancienne cité ouvrière d'un quartier périphérique de la ville. La victime a été abattue à l'extérieur d'un petit bâtiment du quartier par arme à feu. Selon l'Est Républicain, elle "se rendait à son travail quand elle est tombée dans un guet-apens" sur le parking de son immeuble, où elle a été abattue à proximité de sa voiture par un homme qui l'attendait.

Le suspect, ex-conjoint de la victime, a pris la fuite avant l'arrivée des forces de l'ordre et s'est retranché dans son domicile d'Ornans. Après des négociations avec les policiers du Raid, dépêchés sur place, il a finalement été interpellé sans incident en milieu de journée et placé en garde à vue, a indiqué à l'AFP le procureur de la République de Besançon, Cédric Logelin.

Dans la matinée, des agents de la police scientifique en combinaison blanche étaient sur site et de petits chevalets jaunes servant à l'enquête étaient disséminés par terre à l'extérieur du bâtiment, a constaté un journaliste de l'AFP.

107 femmes ont été victimes de féminicides conjugaux l'an dernier

En France chaque jour, plus de trois femmes sont victimes de féminicide ou tentative de féminicide conjugal, un chiffre en hausse sur un an, selon les données de la mission interministérielle pour la protection des femmes (Miprof) publiées jeudi et portant sur 2024. Dans le détail, 107 femmes ont été victimes de féminicides conjugaux l'an dernier, 270 de tentatives de féminicides conjugaux et 906 femmes victimes de harcèlement de leur conjoint ou ex-conjoint ayant conduit au suicide ou à sa tentative, selon ce rapport publié à quelques jours du 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.

(AFP)

Allez + loin

décès féminicide femme garde à vue violences conjugales

Publié le 20 novembre à 14h04 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Découvrez en 5 étapes l’Intermarché, après travaux, de Chateaufarine à Besançon

Il y a 50 ans, Bernard Loiseau arrivait à Saulieu pour révolutionner la cuisine française
Offre d'emploi

Gobin ouvre un bar à huîtres dans les Halles Beaux-Arts à Besançon

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Le SYBERT au cœur de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets du 22 au 30 novembre à Besançon !
Offre d'emploi
publi info 4

Black Friday : des offres exceptionnelles à ne pas manquer chez Boulanger Besançon

Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un officier expert cybersécurité
Infos Pratiques

Gims et Sting en concert à la Saline Royale d’Arc-et-Senans
Jeu-concours

Gagnez vos places pour le spectacle de Samuel Bambi au festival Drôlement Bien !

Quoi de 9 à la Maison laGrange ?

Sondage

 2.31
légère pluie
le 20/11 à 15h00
Vent
1.71 m/s
Pression
1013 hPa
Humidité
92 %
 