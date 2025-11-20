Une femme de 32 ans abattue à Besançon, son ex-conjoint en garde à vue

Une femme de 32 ans a été tuée par arme à feu jeudi 20 novembre matin à Besançon et son ex-conjoint a été placé en garde à vue pour "assassinat", a-t-on appris auprès du procureur.

Les faits se sont produits vers 7h00 dans une ancienne cité ouvrière d'un quartier périphérique de la ville. La victime a été abattue à l'extérieur d'un petit bâtiment du quartier par arme à feu. Selon l'Est Républicain, elle "se rendait à son travail quand elle est tombée dans un guet-apens" sur le parking de son immeuble, où elle a été abattue à proximité de sa voiture par un homme qui l'attendait.

Le suspect, ex-conjoint de la victime, a pris la fuite avant l'arrivée des forces de l'ordre et s'est retranché dans son domicile d'Ornans. Après des négociations avec les policiers du Raid, dépêchés sur place, il a finalement été interpellé sans incident en milieu de journée et placé en garde à vue, a indiqué à l'AFP le procureur de la République de Besançon, Cédric Logelin.

Dans la matinée, des agents de la police scientifique en combinaison blanche étaient sur site et de petits chevalets jaunes servant à l'enquête étaient disséminés par terre à l'extérieur du bâtiment, a constaté un journaliste de l'AFP.

107 femmes ont été victimes de féminicides conjugaux l'an dernier

En France chaque jour, plus de trois femmes sont victimes de féminicide ou tentative de féminicide conjugal, un chiffre en hausse sur un an, selon les données de la mission interministérielle pour la protection des femmes (Miprof) publiées jeudi et portant sur 2024. Dans le détail, 107 femmes ont été victimes de féminicides conjugaux l'an dernier, 270 de tentatives de féminicides conjugaux et 906 femmes victimes de harcèlement de leur conjoint ou ex-conjoint ayant conduit au suicide ou à sa tentative, selon ce rapport publié à quelques jours du 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.

(AFP)