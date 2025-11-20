Jeudi 20 Novembre 2025
Besançon
Faits Divers Société

Féminicide à Besançon : la victime avait porté plainte deux fois contre le suspect

Publié le 20/11/2025 - 20:08
Mis à jour le 20/11/2025 - 20:08

Lors d’une conférence de presse donnée ce jeudi en fin de journée, le procureur de la République de Besançon, Cédric Logelin, et le directeur interdépartemental de la police nationale du Doubs, Laurent Perraut, ont détaillé les circonstances du féminicide survenu vers 7h00 dans le quartier des Prés-de-Vaux, à Besançon. Une enquête pour assassinat a été ouverte.

Le procureur a commencé par exprimer sa "toute profonde compassion" envers les proches de la victime avant de revenir sur le déroulé des faits.

Une femme tuée par arme à feu près de son véhicule

Aux alentours de 7h00, la police nationale est alertée après des coups de feu entendus dans le secteur. À leur arrivée, les policiers découvrent une femme de 32 ans, inanimée à proximité de son véhicule. Elle est décédée par arme à feu, touchée par "une arme longue de type carabine de chasse, équivalent à un calibre 7.62", a précisé le procureur, "une carabine de chasse puissante", a ajouté Laurent Perraut.

Très rapidement, les soupçons se tournent vers son ex-compagnon, un homme de 35 ans, résidant à Ornans.

Intervention du Raid

Selon le procureur Logelin, le mis en cause "s’était retranché, seul, mais toujours armé" à son domicile lorsqu’il a été localisé. La gendarmerie met alors en place un périmètre de sécurité à Ornans.

Le Raid, dépêché depuis Strasbourg et Nancy, entame des négociations avec l’individu. Celui-ci est finalement interpellé sans incident "au bout d’une heure et deux appels téléphoniques". Il a été placé en garde à vue pour une durée pouvant aller jusqu’à 48 heures avant sa présentation à un juge d’instruction.

Autopsie, auditions et investigations téléphoniques

L’enquête pour assassinat se poursuit. Des auditions de témoins sont en cours, de même que des investigations téléphoniques. L’autopsie de la victime est prévue vendredi après-midi.

L’association France Victimes 25 a été saisie par le parquet pour accompagner les proches et témoins des faits.

Un suspect déjà connu des services de police et de justice

Le suspect est bien connu des autorités. Entre 2019 et 2024, il avait été condamné à cinq reprises pour infractions routières, dégradations, ainsi qu’en 2024 pour harcèlement moral sur une ancienne compagne. Il faisait l’objet d’un sursis probatoire sous le contrôle d’un juge d’application des peines, mesure liée à cette précédente condamnation.

La victime avait déposé deux plaintes en 2025

La victime avait déposé plainte en février 2025 des "faits d’atteinte à la vie privée" impliquant le suspect. Lors de son audition, elle avait déclaré que, "malgré leur relation conflictuelle, elle n’avait pas été victime de violence et qu’il n’avait pas d’arme à sa connaissance", a indiqué le procureur Logelin.

Le parquet avait été informé de ces faits en août 2025 et avait décidé en septembre d’une convocation devant un délégué du procureur, prévue fin novembre avec l'homme.

Une seconde plainte avait été déposée le 7 octobre pour des dégradations sur son véhicule, pour lesquelles elle soupçonnait déjà le mis en cause. "Cette procédure était toujours en cours à l’heure actuelle", a précisé le procureur.

Dispositif de protection : un bouton "Mon Shérif" attribué en octobre

La victime bénéficiait d’un accompagnement par France Victimes 25. Elle avait été reçue le 20 octobre et une rencontre avec une psychologue avait été organisée. Le lendemain, l’association avait sollicité le parquet pour l’attribution d’un bouton "Mon Shérif", un dispositif d’alerte. Le jour-même, le parquet avait donné son accord et l’appareil lui avait été remis le 24 octobre.

"On n’a pas connaissance de nouveaux contacts ou de menaces entre la victime et le mis en cause pendant cet accompagnement", a précisé Cédric Logelin, ajoutant que "le sursis probatoire qui était en cours était lié à une autre personne" et "qu’il n’y avait pas d’interdiction de contact sur la victime des faits d’aujourd’hui" dans le cadre de cette mesure judiciaire.

L’enquête se poursuit pour éclaircir les circonstances exactes de ce féminicide.

arme à feu assassinat Cédric Logelin décès enquête féminicide laurent perraut police nationale raid

Publié le 20 novembre à 20h08 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

