À Besançon, la France insoumise réclame “de vraies solutions” contre la criminalité organisée

Dans celui-ci, la France insoumise dit avoir "des solutions à apporter" qui ne dépendent pas "que d’une équipe municipale" mais de choix politiques concertés et de différents niveaux : "ville, État, police et justice".

Les Insoumis font ainsi part de leur volonté d’agir "pour empêcher ces actes délictuels et criminels quand la droite n’a que des solutions répressives à proposer qui n’empêchent en rien la survenance de ces actes".

Ils dénoncent "l’instrumentalisation de la droite bisontine" et leurs "promesses de tranquillité publique" sans pour autant "jamais remettre en cause les politiques qu’ils soutiennent nationalement et qui sèment la misère, saccagent services publics et structures sociales, qui sont autant de filets de sécurité pour prévenir, accompagner, démanteler".

En lieu et place, la France insoumise a déployé "un plan de lutte contre le crime organisé autour de 14 propositions (consultables en ligne)". Ce plan de lutte s’organise autour de 3 axes : désarmer la criminalité, renforcer les moyens d’action et prévenir efficacement, notamment en allant vers la légalisation du cannabis qu’elle considère comme "un problème de santé publique".