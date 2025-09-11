À Besançon, un forum pour pourvoir 80 missions du service civique

Le rendez-vous a été donné ce 11 septembre 2025 à la maison de quartier Grette-Butte à Besançon où entre 50 et 100 jeunes étaient attendus.

Un forum aux allures de job dating, c’est l’impression donnée dès que l’on passe le pas de la porte. Différentes associations sont présentes et accueillent les jeunes au fur et à mesure. Au centre de la pièce, se dressent 80 missions du service civique à pouvoir pour le bassin d’emplois de Besançon.

Pour le sénateur Jean-François Longeot, il était important de venir sur place. Selon lui, ce rendez-vous est essentiel pour plusieurs raisons. D’abord, il permet "d’être au service des plus jeunes", de montrer "qu’on peut les accompagner pour un premier emploi" : "Il est également important de faire le lien entre l’Éducation nationale et la mission locale".

Enfin, le sénateur a souhaité insister sur un point : "l’épanouissement des jeunes" : "Tout le monde n’a pas envie de faire des études supérieures, ce n’est pas pour autant que c’est médiocre. Il faut que chacun puisse s’épanouir et se sentir bien. Pour cela, il faut avoir des choix, comparer et rencontrer".

Des missions d’aide à la personne en passant par l’insertion ou encore l’Éducation nationale

"L’objectif est de présenter aux jeunes qui sont présents les métiers de l’éducation, les métiers du service civique dans les écoles, les collèges et le monde de la petite enfance", explique Norbert Arnoult, représentant de la direction des services départementaux de l'Éducation nationale (DSDEN). "Les jeunes de plus de 16 ans peuvent venir sans difficulté. C’est une première expérience professionnelle. Ils auront des missions d’observation, d’immersion, de dialogue avec les élèves, de construction de projets (culturelles, pédagogiques, artistiques, sportifs, sorties scolaires, de développement durable)".

Qui peut s’inscrire au service civique ?

Il faut être âgé entre 16 et 25 ans (30 si dérogation). Il n’y a pas de condition de statut. Une mission de service civique s’étend entre six et neuf mois avec un minium de 24 h effectuées par semaine pour une allocation de 620 €.

Il est possible de le faire dans de nombreuses associations ou dans les services publics.