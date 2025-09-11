Jeudi 11 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Education

À Besançon, un forum pour pourvoir 80 missions du service civique

Publié le 11/09/2025 - 18:00
Mis à jour le 11/09/2025 - 17:16

Le rendez-vous a été donné ce 11 septembre 2025 à la maison de quartier Grette-Butte à Besançon où entre 50 et 100 jeunes étaient attendus.

© Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
Jean-François Longeotn sénateur et Norbert Arnoult, représentant de la direction des services départementaux de l'Éducation nationale (DSDEN) © Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
1/19 - © Hélène Loget
2/19 - © Hélène Loget
3/19 - © Hélène Loget
4/19 - © Hélène Loget
5/19 - © Hélène Loget
6/19 - © Hélène Loget
7/19 - © Hélène Loget
8/19 - Jean-François Longeotn sénateur et Norbert Arnoult, représentant de la direction des services départementaux de l'Éducation nationale (DSDEN) © Hélène Loget
9/19 - © Hélène Loget
10/19 - © Hélène Loget
11/19 - © Hélène Loget
12/19 - © Hélène Loget
13/19 - © Hélène Loget
14/19 - © Hélène Loget
15/19 - © Hélène Loget
16/19 - © Hélène Loget
17/19 - © Hélène Loget
18/19 - © Hélène Loget
19/19 - © Hélène Loget

Un forum aux allures de job dating, c’est l’impression donnée dès que l’on passe le pas de la porte. Différentes associations sont présentes et accueillent les jeunes au fur et à mesure. Au centre de la pièce, se dressent 80 missions du service civique à pouvoir pour le bassin d’emplois de Besançon.

© Hélène Loget

Pour le sénateur Jean-François Longeot, il était important de venir sur place. Selon lui, ce rendez-vous est essentiel pour plusieurs raisons. D’abord, il permet "d’être au service des plus jeunes", de montrer "qu’on peut les accompagner pour un premier emploi" : "Il est également important de faire le lien entre l’Éducation nationale et la mission locale".

Enfin, le sénateur a souhaité insister sur un point : "l’épanouissement des jeunes" : "Tout le monde n’a pas envie de faire des études supérieures, ce n’est pas pour autant que c’est médiocre. Il faut que chacun puisse s’épanouir et se sentir bien. Pour cela, il faut avoir des choix, comparer et rencontrer".

Jean-François Longeotn sénateur et Norbert Arnoult, représentant de la direction des services départementaux de l'Éducation nationale (DSDEN) © Hélène Loget

Des missions d’aide à la personne en passant par l’insertion ou encore l’Éducation nationale

"L’objectif est de présenter aux jeunes qui sont présents les métiers de l’éducation, les métiers du service civique dans les écoles, les collèges et le monde de la petite enfance", explique Norbert Arnoult, représentant de la direction des services départementaux de l'Éducation nationale (DSDEN). "Les jeunes de plus de 16 ans peuvent venir sans difficulté. C’est une première expérience professionnelle. Ils auront des missions d’observation, d’immersion, de dialogue avec les élèves, de construction de projets (culturelles, pédagogiques, artistiques, sportifs, sorties scolaires, de développement durable)".

Qui peut s’inscrire au service civique ?

Il faut être âgé entre 16 et 25 ans (30 si dérogation). Il n’y a pas de condition de statut. Une mission de service civique s’étend entre six et neuf mois avec un minium de 24 h effectuées par semaine pour une allocation de 620 €.

Il est possible de le faire dans de nombreuses associations ou dans les services publics.

Allez + loin

service civique

Publié le 11 septembre à 18h00 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Education

Besançon
Education Société

Besançon déploie un accueil renforcé pour ses 25.000 étudiants à la rentrée 2025

Élue deuxième meilleure ville étudiante de France en 2025 comme le rappelle la Ville de Besançon, un dispositif inédit pour est mis en place dès cette rentrée pour accompagner les 25.000 étudiants qui ont choisi la capitale comtoise pour leurs études. Ce jeudi 11 septembre est la journée Bienvenue aux étudiants avec une programmation culturelle dans plusieurs bisontins.

étudiant rentrée 2025
Publié le 11 septembre à 17h30 par Alexane
Besançon
Education Social

“Bloquons tout !” : les AED du lycée Pergaud en grève, un internat fermé

Les assistants d’éducation (AED) du lycée Pergaud ont répondu à l’appel national à la grève et à la mobilisation du mercredi 10 septembre. Dans un communiqué de l’intersyndicale CGT Éducation, Snes-FSU et Sud Éducation, ils expliquent agir ”afin de dénoncer la casse sociale et le budget du gouvernement”.

10 septembre grève lycée pergaud manifestation
Publié le 10 septembre à 12h00 par Alexane
DOUBS (25)
Education Société

Autisme et parcours scolaire : un père de famille veut éveiller les consciences dans le Doubs

Julien Lopez, père de deux enfants atteints d’autisme, prend la parole ce mois de septembre 2025 pour alerter l’opinion publique sur la prise en charge des enfants atteints de ce handicap en France. Il appelle l’Etat, et notamment l’ARS, agence régionale de la Santé, à agir pour ouvrir plus de places en IME, instituts médico-éducatifs.

ars bourgogne franche-comté autisme école ime ULIS
Publié le 8 septembre à 12h00 par Hélène L.
Besançon
Education

Réussir une rentrée c’est “un travail de dentelle” rappelle la rectrice de l’académie de Besançon

Ce lundi 1er septembre 2025, comme partout en France, les écoliers bisontins ont repris la direction de l’école. La rectrice de l’académie de Besançon Nathalie Albert-Moretti et Anne Vignot, la maire de Besançon, étaient présentes à leurs côtés pour les accueillir ce matin à l’école Granvelle. 

maire rectrice rentrée des classes rentree scolaire
Publié le 1 septembre à 11h01 par Elodie Retrouvey
Montbéliard
Education Santé

Une nouvelle filière de manipulateur en radiologie médicale dès la rentrée à l’IFMS de Montbéliard

À compter du 2 septembre 2025, une nouvelle filière de manipulateur en électroradiologie médicale (DEME) ouvre au sein de l'Institut de Formation aux Métiers de la Santé (IFMS) de Montbéliard et accueillera 20 étudiants issus de Parcoursup, apprend-on dans un communiqué de la Région Bourgogne-Franche-Comté.

études hôpital Nord Franche-Comté IFMS université de franche-comté université Marie et Louis Pasteur
Publié le 29 aout à 10h13 par Elodie Retrouvey
Franche-Comté
Education

Une rentrée scolaire 2025 : “La priorité est la réussite des élèves sans exception”, pour Nathalie Albert-Moretti

VIDEO • La rectrice de l’académie de Besançon a tenu une conférence de presse ce mercredi 27 août 2025 à quelques jours de la rentrée scolaire pour exposer les enjeux de cette année. 194.673 élèves seront accueillis dans 1.221 écoles.

académie de besançon éducation rentree scolaire scolaire
Publié le 28 aout à 14h00 par Hélène L.
Franche-Comté
Education

Des places encore disponibles à l’Enilea de Mamirolle et Poligny pour la rentrée de 2025

Pour les élèves qui n'auraient pas encore trouvé leur école oiur la rentée de septembre, l'École nationale de l’innovation, des laboratoires, de l’eau et de l’alimentation (Enilea) rappelle qu’il reste encore quelques places disponibles dans plusieurs formations dispensées à Mamirolle et Poligny. Voici le détail des places disponibles.

enilea études supérieures formation
Publié le 27 aout à 15h01 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Education Société

Sondage – Pour vous, la rentrée est-elle une source d’anxiété ?

Changement de rythme, blues de fin de vacances, peur de l’inconnu, reprises des cours ou du travail la rentrée est parfois redoutée par les enfants, comme par les adultes. Dans un climat politique tendu et une organisation quotidienne bien plus exigeante que lors des vacances, la rentrée 2025 ne s’annonce pas de tout repos. Et pour vous, la rentrée est-elle une source d’anxiété ? 

rentrée rentree scolaire sondage stress
Publié le 30 aout à 15h21 par Elodie Retrouvey

Détonation allume les feux de la rentrée à Besançon !

Plus de 150 entreprises attendues au salon Cap vers l’emploi le 18 septembre à Besançon
Offre d'emploi

Quoi de neuf chez Leroy-Merlin pour cette rentrée ?

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !
Offre d'emploi
publi info 4

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un chef de groupe mécanicien armement
Infos Pratiques

À Besançon, des baptêmes de l’air offerts aux enfants malades
Jeu-concours

JEU CONCOURS Livres dans la Boucle 2025 / Jeu n°2

Les conseils d'automne d'Anne Sallé #1 : Bouger pour libérer : que veut votre corps ?

Sondage

 18.5
légère pluie
le 11/09 à 18h00
Vent
4.26 m/s
Pression
1016 hPa
Humidité
67 %
 