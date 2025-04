À Pontarlier, une exposition met en lumière les liens entre le général de Gaulle et la Suisse

Les liens entre le général de Gaulle et la Suisse sont bien souvent méconnus. Une exposition sobrement intitulée "Charles de Gaulle et la Suisse" permettant de découvrir cette page de l’histoire méconnue "intime et complexe" aura lieu à Pontarlier du 26 avril au 12 mai 2025. L’inauguration est prévue ce mardi 29 avril 2025 en présence de la petite-fille du général.

Organisée par l’association culture et loisirs de Jougne en partenariat avec la Ville de Pontarlier, l’événement proposera en plus de l’exposition de 10h à 18h, des conférences thématiques sur place. Celles-ci reviendront sur des instants clés de l’histoire comme l’arrestation du maréchal Pétain, l’implication des combattants suisses dans la Deuxième guerre mondiale ou encore le rôle de la Suisse durant la guerre d’Algérie. Une conférence sur Charles de Gaulle et la Suisse se tiendra également le 5 mai à 20h au théâtre Blier.

L’inauguration de l’exposition aura lieu le 29 avril à 18h à la Chapelle des Annonciades de Pontarlier. La petite-fille du général Anne de Laroullière sera présente pour l’occasion et découvrira elle aussi et pour la première fois, cette exposition consacrée à l'histoire méconnue et inédite des liens entre la Suisse et la destinée de son illustre grand-père.

Exposition Charles de Gaulle et la Suisse