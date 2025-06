Abéo acquiert Eli Play pour accélérer sa croissance dans le sportainment

Le groupe Abéo, spécialiste mondial des équipements de sport et de loisirs implanté en Haute-Saône, a annoncé le 3 juin 2025 l’acquisition de 70 % du capital de la société néerlandaise Eli Play, pour renforcer sa position sur le segment en forte croissance des Family Entertainment Centers (FEC) et du ”Sportainment”.

Basée à Boxtel aux Pays-Bas, Eli Play est un acteur majeur en Europe dans la conception, la fabrication et l’installation d’équipements de loisirs indoor, tels que les aires de jeux, les parcs de trampolines et les parcours Ninja. Avec plus de 2.500 projets réalisés et un chiffre d’affaires de 22 millions d’euros en 2024, l’entreprise, fondée il y a plus de 25 ans, emploie aujourd’hui environ 60 collaborateurs. Elle dispose également de filiales commerciales en France et en Allemagne, ses deux principaux marchés.

L’opération, financée intégralement en numéraire via la trésorerie et les lignes de crédit existantes d’Abéo, marque une étape clé dans la stratégie de développement international du groupe. ELI Play sera consolidée dans les comptes d’ABEO à compter du 1er juin 2025. Un accord de promesses de vente et d'achat croisées est prévu pour les 30 % de capital restants, conditionné aux performances du premier exercice post-intégration.

"Une dynamique unique sur un marché en forte expansion"

Selon Olivier Estèves, PDG d’Abéo, cette acquisition ”s’inscrit pleinement dans notre stratégie de croissance et de consolidation sur le segment d’avenir du Sportainment. Elle vient également renforcer notre position en Europe, où notre présence sur ce segment est en développement”.

Parmi les synergies attendues, Abéo prévoit un enrichissement de son offre par la complémentarité entre les gammes existantes (BigAirBag, Clip’n’Climb, Fun Spot) et celles d’Eli Play ; un renforcement de sa capacité commerciale à répondre aux besoins des grands comptes sur le marché du Sportainment ; une optimisation industrielle sans investissement lourd, grâce à une meilleure exploitation des capacités de production existantes ; le déploiement à grande échelle des innovations interactives développées par Eli Play via le réseau international d’Abéo.

”La complémentarité de nos offres, les synergies attendues, ainsi que la nouvelle stratégie bien engagée par Fun Spot, nous offrent une dynamique unique pour accélérer notre développement sur un marché en forte expansion”, conclut Olivier Estèves.