Alerte aux pollens de graminées en Bourgogne Franche-Comté

Dans son bulletin, Atmo BFC recommande de faire attention aux graminées qui sont en floraison et libèrent leurs pollens allergisants. Le risque d'allergie sera élevé et les concentrations polliniques seront en hausse. Seule la pluie pourra venir plaquer les pollens au sol et soulager temporairement les allergiques.

Les chênes, platanes et hêtres poursuivent leur floraison avec un risque d'allergie faible à moyen. Le risque d'allergie sera plus faible pour les pollens de saule, plantain et oseille.

En cas de symptômes allergiques, il convient de consulter un médecin ou un allergologue.

Le conseil de la semaine d’Atmo BFC :

Si vous êtes allergique aux graminées, évitez de sortir immédiatement après l'orage.