Orages : 23 départements en vigilance orange dont la Bourgogne-Franche-Comté ce lundi

Selon Météo France, lundi après-midi, les premiers orages devraient éclater entre la Bourgogne et l'Aube. Ils seront parfois violents, et circuleront rapidement vers l'est et le nord-est.

Ainsi, après l'Aube et la Bourgogne, ces orages balaieront la Haute-Marne, les départements lorrains et la Franche-Comté, entre la fin d'après-midi et la soirée de lundi.

Toujours d’après Météo France, cette dégradation orageuse devrait ensuite traverser l'Alsace en soirée, ou début de nuit de lundi à mardi, puis s'évacuer vers l'Allemagne et la Suisse.

Sous ces orages, des phénomènes violents sont attendus :

des chutes de grêle marquées

de violentes rafales de vent : 90 à 100 km/h, voire localement plus

de fortes pluies : 20 à 30 mm, voire 40 mm en peu de temps

de nombreux impacts de foudre

À l'arrière de cette dégradation orageuse, des averses localement orageuses restent possibles. Le temps redevient calme en milieu de nuit de lundi à mardi.

Les comportements à adopter