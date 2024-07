Pollens : un seul département de la région encore en vigilance élevé

"Les pollens de graminées perdent du terrain cette semaine. Le risque d’allergie n’atteint qu’un niveau moyen, sauf en Saône-et-Loire où l’alerte subsiste", explique Atmo.

Et d’ajouter : "le risque d'allergie sera faible pour les autres herbacées en floraison (plantain et orties (urticacées)) et pour les pollens d'arbres comme ceux de châtaignier".

Carte Atmo Bourgogne Franche-Comté du 19 juillet 2024

Le conseil de la semaine : si vous êtes allergiques aux pollens, rincer vos cheveux le soir avant de vous coucher en période d'allergie.