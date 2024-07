"Lorsque les moissons battent leur plein, et que le dernier nid vient d’être protégé, nous manquons de surveillants, en raison du début des vacances et des moissons tardives à cause des intempéries", explique dans un post Facebook le Centre Athénas inquiet de la possible venue de personnes mal intentionnées.

Pour celles et ceux souhaitant participer à la surveillance des busards, contactez le centre au 06 76 78 05 83 ou par mail : centre@athenas.fr