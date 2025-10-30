Appels aux dons du musée des armées de Beure pour enrichir sa collection

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Dédié à la préservation de la mémoire locale et nationale depuis 1983, le musée des armées Lucien Roy situé dans la commune de Beure lance un appel aux dons afin d’enrichir sa collection et de préserver "le témoignage de notre passé commun".

Le musée retrace l’histoire de la France et de ses citoyens, militaires et civils, depuis la guerre franco-prussienne de 1870 jusqu’aux conflits plus récents, comme les OPEX, en passant par les deux Guerres mondiales, la guerre d'Indochine et celle d’Algérie.

"Chaque objet, chaque document, chaque photographie raconte une part de cette histoire, souvent intime, parfois méconnue, mais toujours précieuse" précise l’association des Amis du musée qui est en ce moment à la recherche de tout type de dons susceptibles de contribuer à la transmission de cette mémoire :

Objets militaires : uniformes, équipements, insignes, décorations, armes, etc.

: uniformes, équipements, insignes, décorations, armes, etc. Documents personnels : lettres, carnets, journaux, affiches, cartes, photographies, films, etc.

: lettres, carnets, journaux, affiches, cartes, photographies, films, etc. Souvenirs civils illustrant la vie quotidienne pendant les conflits : objets domestiques, vêtements, témoignages, etc. (de 1900 jusqu'à 1945).

Ces "dons permettront de préserver, étudier et exposer ces traces du passé au sein de notre collection permanente et lors de futures expositions thématiques" ajoute encore l’équipe du musée.

Les personnes souhaitant proposer un don peuvent contacter le musée par :

mail : museedesarmeeslucienroy@gmail.com

téléphone : 06.71.70.13.93

site : museelucienroy.fr

En offrant un objet au musée, "vous contribuez directement à la transmission de la mémoire nationale aux générations futures" rappelle, l’association.