Arts, jeux et musique pour la première nuit de la Cité des Arts de Besançon

La Cité des Arts de Besançon inaugure la première édition d’un nouveau temps fort partagé entre le Conservatoire, le Frac Franche-Comté, Le Bastion et Le Pixel - Taqueria Quest. L’événement aura lieu le vendredi 30 janvier de 18h à 22h à Besançon.

Pensée comme un parcours ouvert, créatif, ludique et convivial, cette soirée invite le public à découvrir les lieux autrement. Elle sera l’occasion de goûter l’art sous toutes ses formes et de rencontrer la diversité des pratiques qui font la richesse de la Cité des Arts : art contemporain, danse, jeux de société, musique et théâtre.

Le Conservatoire

À l’occasion de la Nuit de la Cité des Arts, intégrée à l’événement national « Nuit des Conservatoires », il ouvre grand ses portes pour une myriade de spectacles et de concerts mettant en lumière toutes ses spécialités : musique classique à contemporaine, musiques anciennes, musiques actuelles amplifiées, chant, danse et théâtre ! À cette occasion, les élèves de théâtre feront une lecture d’une pièce inédite de Sylvain Levey, artiste associé du CRR pour 2025/2026, spécialement écrite autour du Conservatoire de Besançon. Cette lecture sera suivie d’un temps d’échange sur le théâtre jeunesse

Le FRAC

Lors de la Nuit de la Cité des Arts, le Frac propose une rencontre avec l’artiste Lydie Jean-Dit-Pannel, autour de son parcours et de ses marches performatives, interrogeant la mémoire, la résistance et la lenteur comme formes d’engagement. La bibliothèque du Frac présentera la bibliothèque idéale proposée par les artistes en lien avec les trois expositions en cours, tandis qu’un atelier participatif et coopératif, imaginé autour de l’œuvre Madre-padre-monte de l’artiste bisontine Carolina Fonseca, invitera petits et grands à expérimenter le collage, le dessin et le jeu, pour une approche ludique et partagée de l’art contemporain.

Le Bastion

À l’occasion de la Nuit de la Cité des Arts, Le Bastion invite le public à une soirée vibrante : Elements of Baraka propose sa première performance à Besançon, mêlant chant gnawa, percussions et électronique moderne dans une fusion rituelle et hypnotique. Mula, DJ et compositeur reconnu sur la scène électronique internationale, poursuivra la soirée avec un set tribal et organique, tandis que CMGA [Ten Euro Deposit] assurera le warm-up, explorant les sonorités hypnotiques et underground. Une nuit où création, partage et énergie se rencontrent, au cœur d’un lieu historique et engagé de la vie musicale bisontine.

Pré-ouverture du Pixel

Le Pixel ouvrira prochainement ses portes à la Cité des Arts sous l’impulsion de Taqueria Quest, un collectif réunissant Lamy Traiteur (créateur de Samouraï Sushis), Les Jeux de la Comté (25 ans de culture ludique) et Jinic Média (événementiel ludique). Le lieu se réinvente en taquería et coffee

shop, mêlant cuisine engagée, ludothèques accessibles à tous et soirées à thème ludiques. Pensé comme un espace convivial et culturel, Le Pixel - Taqueria Quest devient un terrain de jeu gourmand pour les familles, les artistes, les étudiants et les joueurs. Une préouverture placée sous le signe du partage et de la curiosité.

Nuit de la Cité des Arts