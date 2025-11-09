Dimanche 9 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
DOUBS (25)
Nature

Autour du renard dans le Doubs, des acteurs longtemps opposés s’assoient à la même table

Publié le 09/11/2025 - 12:00
Mis à jour le 07/11/2025 - 10:02

Les partenaires du programme Careli organisent une table ronde le jeudi 27 novembre au Laboratoire Chrono-Environnement à Besançon. Cet événement marque une nouvelle étape pour ce programme de recherche-action engagé depuis 2019 autour de la gestion du renard roux (Vulpes vulpes).

image d'illustration © Pixabay
image d'illustration © Pixabay

Porté conjointement par des acteurs des mondes agricole, de la chasse, de la protection de l’environnement et de la recherche scientifique, le programme Careli s’inscrit dans une approche ”One-Health”. Il vise à ”évaluer les effets de la « protection » du renard comparée à son classement comme espèce susceptible d’occasionner des dégâts (ESOD) et gibier chassable”.

Financé notamment par le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, le Commissariat à l’aménagement du Massif du Jura via le FNADT, la DRAAF, la DREAL et l’ARS Bourgogne-Franche-Comté, Careli interroge la manière dont les politiques publiques peuvent mieux intégrer les connaissances scientifiques et les démarches concertées.

La table ronde réunira l’ensemble des partenaires autour d’une question centrale : ”Quelle contribution la démarche Careli (coopération, interdisciplinarité, gouvernance) peut-elle apporter à l’évolution des politiques publiques de gestion de la faune sauvage ?”

Des résultats scientifiques sur les élevages avicoles

Après près de quatre années de suivi, les premières analyses du programme, portant sur 231 poulaillers et plus de 10.000 volailles, montrent que le statut ESOD du renard n’a ”pas conduit à une réduction significative du nombre de renards ou à des différences dans les taux de dommages sur les élevages avicoles entre les zones d’étude”.

Selon les chercheurs, la clé de la prévention des pertes réside avant tout dans les mesures de protection des installations : ”La clé de la réduction des dommages repose avant tout sur la sécurisation des abris et des parcours extérieurs.”

Ces résultats plaident pour une gestion locale et fondée sur la preuve, privilégiant l’accompagnement collectif des éleveurs plutôt que la régulation des populations de renards dans le cadre réglementaire actuel.

Le regard des sciences humaines : dépasser la controverse

Les travaux des sociologues du programme Careli analysent les débats autour du renard comme un révélateur des tensions sociales et culturelles liées à la place de la faune sauvage. L’étude, menée auprès de plus de 40 acteurs locaux, montre que le renard est ”un révélateur des rapports que les humains entretiennent à la Nature et entre eux”.

Autrefois perçu comme un ”nuisible”, il fait aujourd’hui l’objet d’une requalification symbolique : son rôle écologique dans la régulation des campagnols et son ”charisme non-humain” suscitent de nouvelles formes d’attachement. Mais ces évolutions ”ne suppriment pas les désaccords” et déplacent les débats vers des questions de gouvernance et de légitimité : ”Qui décide de la gestion du renard, et selon quelles valeurs ?”

Une coopération inédite entre acteurs souvent opposés

Depuis 2019, Careli a permis de construire un espace de dialogue entre des acteurs historiquement en désaccord sur les questions de faune sauvage. Les sociologues soulignent que cette démarche, fondée sur ”la connaissance mutuelle et l’établissement de relations de confiance”, a favorisé la création d’un véritable “terrain d’entente” autour de la recherche et du dialogue.

Ainsi, les partenaires, initialement porteurs de visions parfois opposées, ”ont su transformer une controverse en espace d’expérimentation collective”, nous dit-on. Careli se présente désormais comme un laboratoire de gouvernance partagée, démontrant qu’une approche transdisciplinaire et co-construite peut contribuer à des solutions locales plus durables et acceptées.

Deux réunions publiques pour partager les résultats

En parallèle de la table ronde scientifique, deux réunions d’information ouvertes au public sont programmées en novembre : l'une s'est tenue le 7 novembre à Pierrefontaine-les-Varans, une autre est prévue vendredi 14 novembre à 20h dans la salle communale de Mouthe.

Ces rencontres permettront de présenter la démarche et ses premiers enseignements à un public plus large.

Infos pratiques

  • Table ronde du programme CARELI
  • Jeudi 27 novembre – 10h00
  • Laboratoire Chrono-Environnement, salle -107M – Site de la Bouloie, Besançon
  • Accès : chrono-environnement.univ-fcomte.fr

chasse chrono-environnement laboratoire renard université Marie et Louis Pasteur

Publié le 9 novembre à 12h00 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Nature

DOUBS (25)
Nature

Autour du renard dans le Doubs, des acteurs longtemps opposés s’assoient à la même table

Les partenaires du programme Careli organisent une table ronde le jeudi 27 novembre au Laboratoire Chrono-Environnement à Besançon. Cet événement marque une nouvelle étape pour ce programme de recherche-action engagé depuis 2019 autour de la gestion du renard roux (Vulpes vulpes).

chasse chrono-environnement laboratoire renard université Marie et Louis Pasteur
Publié le 9 novembre à 12h00 par Alexane
Grand Besançon Métropole
Nature Politique

Eaux pluviales : Grand Besançon Métropole veut préparer le territoire aux orages de demain

Après deux années d’étude, Anne Vignot, présidente de Grand Besançon Métropole et Christophe Lime, vice-président en charge de l’Eau et de l’Assainissement, soumettront au débat communautaire ce jeudi 6 novembre 2025, un document stratégique sur la gestion des eaux de pluie. Objectif : anticiper les effets du changement climatique et mieux encadrer l’urbanisation.

anne vignot changement climatique christophe lime conseil communautaire eaux pluviales Grand Besançon Métropole orages pluie
Publié le 6 novembre à 08h20 par Alexane
Baume-les-Dames
Nature

Le bébé lynx recherché sur le secteur de Baume-les-Dames a été retrouvé mort de faim…

Mise à jour • Le centre Athénas avait lancé un appel à signalement le 11 octobre dernier pour retrouver des jeunes lynx disparus suite au décès de leur mère, fauchée par une voiture. Après en avoir retrouvé deux, l’association tentait activement de retrouver le dernier de la fratrie. Il a été retrouvé mort de faim vendredi 24 octobre 2025...

centre athénas lynx
Publié le 28 octobre à 16h03 par Hélène L.
Rancenay
Nature Société

Bientôt plus de bateaux en stationnement à la Double Écluse ?

Les habitants du lieu-dit "La Double Écluse" à Rancenay, composé de maisons et de bateaux, se sont regroupés en comité de quartier pour dénoncer la décision des Voies navigables de France prise cet été de mettre fin à la zone de stationnement des bateaux logements. Une pétition a été publiée en ligne. Du côté de VNF, qui gère le canal et le chemin de Halage, on avance une solution prise après plusieurs soucis rencontrés avec les occupants. 

1
bateau Double Écluse péniche
Publié le 23 octobre à 15h30 par Elodie Retrouvey
Besançon
Nature Politique

Action de sensibilisation en faveur de la condition animale samedi à Besançon

À l’approche des élections municipales, l’association Projet animaux zoopolis (PAZ) organise samedi 25 octobre 2025 devant l’hôtel de ville de Besançon une action de sensibilisation pour inciter les candidats à la municipalité bisontine à s’engager en faveur de la condition animale. 

action association condition animale élections municipales hôtel de ville paz sensibilisation
Publié le 21 octobre à 10h40 par Elodie Retrouvey

Le Mistigri, aux Chaprais : 4 décennies de cuisine comtoise

J’ai testé pour vous le restaurant d’application du CFA Hilaire de Chardonnet à Besançon
Offre d'emploi

Du 8 au 29 novembre, les Passages Pasteur célèbrent leur anniversaire

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?
Offre d'emploi
publi info 4

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Cancer colorectal : les infirmières libérales de Besançon bientôt autorisées à remettre des kits de dépistage
Infos Pratiques

À Geneuille, un nouveau centre de bien-être pour les parents et leurs bébés
Jeu-concours

Résultats du jeu-concours "Cartes Avantages Jeunes" 2025-2026

Merabet, Winterstein, Armand, Gojoashvili... Une soirée exceptionnelle de boxe anglaise le 8 novembre à Besançon

Sondage

 9.88
couvert
le 09/11 à 12h00
Vent
0.61 m/s
Pression
1020 hPa
Humidité
94 %
 